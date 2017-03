Internet of Things noch nicht Maß der Dinge / Junge Wirtschaft fordert schnellen Breitbandausbau und klare Regeln zur Datensicherheit

Berlin (ots) - Vom 15. bis 17. Juni 2017 kommen auf demG20-Jungunternehmergipfel 500 junge Unternehmer aus den wichtigstenIndustrie- und Schwellenländern in Berlin zusammen, um digitaleZukunftstrends zu diskutieren. Als Ausrichter des Gipfels haben dieWirtschaftsjunioren Deutschland eine Mitgliederbefragung zum Thema"Internet of Things" durchgeführt. Nach der vom 14. Februar bis 2.März unter 900 Wirtschaftsjunioren durchgeführten Umfrage, nutzenbislang nur 18 % der Jungunternehmer Produkte, Dienstleistungen oderAnwendungen des Internet of Things (IoT). 45 % der Befragten plantnicht, entsprechende Produkte, Dienstleistungen oder Anwendungen imUnternehmen einzuführen."Wenn, wie aus der Umfrage der Wirtschafsjunioren hervorgeht, nurdrei Prozent der Jungunternehmer planen, in den nächsten sechsMonaten IoT-Anwendungen bei sich im Betrieb einzuführen, ist das eineschlechte Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wirbrauchen bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Internetof Things", sagt Carsten Lexa, Präsident für Deutschland in der G20Young Entrepreneurs' Alliance.Obwohl die Investitionsabsichten beim IoT gering sind, sehen 56%der Jungunternehmer in dem Geschäftsbereich Smart Buildings/SmartHomes Auswirkungen des IoT. Bei Smart Manufactoring sehen 37 % undbei Smart Services 27 % Auswirkungen durch das IoT. Eine Erklärungder Diskrepanz zwischen Investitionsabsichten und Geschäftserwartungbeim IoT können Rahmenbedingungen sein. 32 % der Befragten sehen denfehlenden Breitbandausbau als großes Hindernis bei der Entwicklungvon IoT-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen. 20 % nennenDatenschutz sehen bei Unternehmen als Hindernis der wirtschaftlichenEntwicklung des IoT.Weitere Informationen zur Befragung finden Sie hier:https://tinyurl.com/jnngllkDie Wirtschaftsjunioren Deutschland vertreten als größterdeutscher Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40Jahren im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die Interessender jungen deutschen Wirtschaft im internationalen Netzwerk der G20YEA.Pressekontakt:Thomas UssleppPressesprecherWirtschaftsjunioren Deutschland (WJD)Breite Straße 29, 10178 BerlinTel.: +49 (0)30 / 20308-1516E-Mail: thomas.usslepp@wjd.deOriginal-Content von: WJD Wirtschaftsjunioren Deutschland, übermittelt durch news aktuell