Internet World Messe 2017: Die Verkaufsroboter kommen (FOTO)

München (ots) -Paul ist einfach zum Liebhaben: freundlich, hilfsbereit undinnerhalb seines Aufgabengebietes auch durchaus kompetent. Roboterals sympathische Verkäufer sollen ein besonderes Einkaufserlebnisbieten und Kunden zurück in die stationären Läden locken. Auf derInternet World Messe, die heute in München zu Ende gegangen ist,präsentierten rund 400 Aussteller und Partner aus 17 Ländern auf22.000 Quadratmetern Fläche die innovativsten Lösungen rund um dendigitalen Handel. Das Interesse der Fachbesucher an neuesten Trendsim E-Commerce war enorm und bescherte mit insgesamt 16.480 Besucherndem Veranstalter einen neuen Besucherrekord.Geschäfte, in denen Roboter Kunden begrüßen, durch Supermärktenavigieren oder das Verkaufspersonal mit einfachen Tätigkeitenunterstützen: Die digitale Revolution macht auch vor dem stationärenHandel nicht halt. Als intelligente Sympathieträger sollen sie denKonsumenten etwas bieten, was der Online-Handel nicht kann: nämlichein Erlebnis zum Anfassen und Staunen - und damit die Leute wiederzurück in die Läden holen. Wie solche Roboter aussehen können und wassie zu leisten imstande sind, zeigte die Internet World Messe. MartinWild, Chief Digital Officer der Mediamarktsaturn Retail Group stellteden Roboter Paul vor, der im Ingolstädter Media-Saturn Markt Kundenbegrüßt und durch den Laden navigiert: "Die Akzeptanz von Paulseitens unserer Mitarbeiter und Kunden ist sehr hoch. Es gibtkeinerlei Berührungsängste und die positiven Reaktionen ziehen sichdurch alle Altersschichten."Der Wachstumstrend der Internet World Messe setzt sich in diesemJahr fort und beschert dem Veranstalter Neue Mediengesellschaft UlmmbH eine positive Bilanz: 16.480 Messebesucher kamen diesmal zumMünchener Messegelände. "Wir sind mit der Entwicklung der Messe mehrals zufrieden", erklärt Melisa Hadzic, Leiterin der Internet WorldMesse. "Unsere Wachstumszahlen zeigen, dass es wichtig ist, diegesamte Prozesskette des E-Commerce auf der Messe abzubilden, von derShop-Software über Payment- und Vermarktungslösungen bis hin zurLogistik und Verpackung." Erstmals bot die Messe den Besuchern in derTrend Arena ein hochkarätiges und kostenloses Vortragsformat mit denTop-Speakern der Branche.Starkes Interesse an Lösungen für Lebensmittel-OnlinehandelWie im letzten Jahr war auch das Thema Logistik als zentralerBestandteil des E-Commerce stark auf der Messe vertreten. FrankVergien, Pressesprecher DPD bestätigt: "Die Internet World Messe istfür uns als Paketdienstleister eine wichtige Kontaktbörse zuOnlinehändlern. In diesem Jahr standen vor allem innovativeRetouren-Lösungen und der Versand von Lebensmitteln im Mittelpunktder Besucheranfragen." Starkes Interesse an Versandlösungen für denLebensmittel-Onlinehandel kann auch Susanne Würstle, Public Relationsbei Rajapack, größter Verpackungsdienstleister in Europa, bestätigen:"Wir hatten dieses Jahr sehr viele Anfragen zu diesem Thema. Für unswar die Messe ein voller Erfolg, denn wir haben hier genau unsereZielgruppe erreichen können."Die E-Commerce Messe Internet World findet einmal jährlich auf demMünchner Messegelände als B2B-Messe statt und ist für Messebesucherkostenlos. Sie bietet Unternehmen rund um den digitalen Handel eineperfekte Präsentationsfläche für ihre Produkte und Dienstleistungen.Die nächste Internet World findet vom 6.-7. März 2018 statt.Weitere Linkshttp://www.internetworld-messe.dehttp://www.facebook.com/InternetWorldMessehttp://twitter.com/iwmesseÜber die Internet World MesseInternet World ist eine Marke des Medien- undWeiterbildungsunternehmens Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, München.Das Unternehmen bedient mit der Messe "Internet World - DieE-Commerce Messe" und diversen Fachkongressen, der Websiteinternetworld.de und der vierzehntägigen Fachzeitschrift INTERNETWORLD Business die Zielgruppe der Internet-Professionals mitprofundem Fachwissen, topaktuellen News und wichtigen Kontakten. DieThemenschwerpunkte der Internet World Messe sind E-Commerce,Crosschannel, Online Marketing, Logistik, Software, E-Payment,Usability und Social Media. Die Messe wird begleitet von einemhochkarätigen Kongress, der unter dem Motto "Die Zukunft desE-Commerce" steht. Veranstalter der Internet World ist diegleichnamige Fachzeitschrift INTERNET WORLD Business. 2018 findet die22. Internet World vom 6. bis 7. März auf dem Münchner Messegeländestatt.Bei Rückfragen:Vera VaubelTel.: +49 (89) 98103987E-mail: medienberatung@vaubel.deAndreas KasperTel.: +49 (89) 74117-207E-mail: andreas.kasper@nmg.deOriginal-Content von: Internet World Messe, übermittelt durch news aktuell