Internet World Messe 2017: Fulminanter Start mit disruptiven Technologien (FOTO)

München (ots) -Wir befinden uns im Zeitalter der digitalen Disruption. Eine Zeit,in der traditionelle Wirtschaftszweige, Geschäftsmodelle undBerufsbilder auf den Kopf gestellt werden. Auf der Internet World,Europas führender E-Commerce Messe, die heute und morgen in Münchenstattfindet, können Messebesucher die Vorboten der Zukunft liveerleben. Sie können mit "Nao", dem bestentwickelten humanoidenRoboter seiner Klasse kommunizieren oder mit "Scio", einemMultispektralanalyse-Gerät eine völlig neue Grundlage für den Wertbzw. die Bepreisung von Lebensmitteln kennenlernen."In wenigen Jahren werden sich weite Teile unserer Wirtschaftgrundlegend verändert haben", ist sich Dr. Jens-Uwe Meyer,Wirtschaftsvordenker, Autor und Keynote-Speaker auf der InternetWorld TrendArena, sicher. Und das schlechteste, was Unternehmen heutetun können, ist einfach abzuwarten. So plädiert Meyer, laut FAZ"einer der führenden Experten für Innovation in Deutschland" für mehrExperimentierfreude in deutschen Unternehmen und warnt davor, neueIdeen zu ignorieren und krampfhaft an Traditionen festzuhalten.Stattdessen sollte es Pflicht werden, das eigene Geschäft ein- biszweimal jährlich komplett zu hinterfragen und es entsprechendanzupassen. Dass hier noch Nachholbedarf in den Führungsriegendeutscher Unternehmen herrscht, glaubt auch Erwin Huber, Mitglied desBayerischen Landtags, Staatsminister a.D. und Eröffnungsredner derInternet World Messe. Auch er ist der Meinung, dass derDigitalisierungsgrad in deutschen Kinderzimmern wahrscheinlich höhersei als der bei Unternehmern.Wie künstlich intelligente Roboter den Handel erobern, zeigt dieInternet World auf dem sog. Future Space. "Nao", humanoider Roboterdes Herstellers Softbank Robotics, kann mit Menschen interagieren,selbständig das Gleichgewicht halten, gehen, sitzen und aufstehen."In Banken in England und Japan wird Nao bereits im Kundenkontaktgetestet", erklärt Sandro Megerle, Senior Innovation Analyst bei derInnovations-Agentur Trendone. Auch immer mehr Einzelhandelsgeschäfteexperimentieren gerade mit einem Roboter zur Unterstützung desVerkaufspersonals. "Pepper", quasi der große Bruder von Nao, ist aufdie Begrüßung und einfache Beratung von Kunden programmiert underzielt dabei extrem viel Aufmerksamkeit - und überaus positivesFeedback von Kunden und Mitarbeitern. Entsprechend wenig verwundert,dass das Interesse des Handels an diesen putzigen Kerlchen aktuellimmens groß ist und lange Wartelisten bei den Herstellern denschnellen Bezug erschweren.Ein gänzlich anderes Anwendungsgebiet von digitalen Innovationenstellt "Scio" dar, ein Multispektralanalyse-Gerät für dieHosentasche. Es kann per Knopfdruck und mit verbundener AppInhaltsstoffe von Nahrungsmitteln oder Medikamenten ermitteln unddabei ein wichtiges Instrument bei einer gesunden Ernährung werden.Ebenso kann es den Frischegehalt von Obst oder Fleisch erkennen unddamit z.B. eine völlig neue Grundlage für den Wert bzw. dieBepreisung von Lebensmitteln darstellen.Die Internet World ist Europas führende E-Commerce Messe und wirdin diesem Jahr bereits zum 21. Mal veranstaltet. Sie findet am 7. und8. März 2017 auf dem Münchener Messegelände statt. Dort präsentierensich über 400 Aussteller und Sponsoren in zwei Messehallen auf 22.000Quadratmetern. Die Veranstalter erwarten über 16.000 Besucher aus demIn- und Ausland. Der Besuch der Messe ist kostenlos. Die nächsteInternet World findet vom 06. - 07. März 2018 wieder in Münchenstatt.