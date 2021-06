Internet Infinity -Japan: Klartext!

Für die Aktie Internet Infinity -Japan stehen per 05.06.2021, 02:00 Uhr 600 JPY zu Buche. Internet Infinity -Japan zählt zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

Internet Infinity -Japan haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Internet Infinity -Japan. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 33,02 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Internet Infinity -Japan momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Internet Infinity -Japan ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,55). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Internet Infinity -Japan wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Internet Infinity -Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Internet Infinity -Japan derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 562,33 JPY, womit der Kurs der Aktie (600 JPY) um +6,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 556,62 JPY. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,79 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

