Internet-ETF: Das ist passiert

Einer der leistungsstärksten ETFs des Jahres kaufte die Baisse am Fast Thursday.

Nach der Vorankündigung der Gewinne für das dritte Quartal verzeichnete Fastly Inc (NYSE:FSLY) am Mittwoch nach Geschäftsschluss einen Kursrückgang von 30%. Dieser Einbruch führte dazu, dass der Ark Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) die Möglichkeit erhielt, sich an dem Unternehmen zu beteiligen. Der Internet-ETF von Ark Next Generation Internet ETF unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung