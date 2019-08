Internet Brands-Unternehmen WebMD übernimmt QxMD

Integration der Point-of-Care-Tools und Services von MedscapeNew York (ots/PRNewswire) - WebMD Health Corp., ein InternetBrands-Unternehmen und Marktführer für Gesundheitsinformationssystemefür Ärzte und Verbraucher, hat QxMD, ein Lerntechnologieunternehmenmit Sitz in Vancouver, BC (British Columbia), das mobileDecision-Point-Tools und personalisierte Lernlösungen für Ärzte undGesundheitsfachpersonal (Health Care Professionals, (HCPs) liefert,erworben.Die heute bekannt gegebene Übernahme kombiniert dieunvergleichlichen klinischen Online-Rechner und andere digitaleLerntools für HCPs von QxMD mit den Inhalts-, Referenz-,Point-of-Care- und Crowdsourcing-Lösungen von Medscape, der führendenPlattform für Nachrichten, Informationen und medizinischeWeiterbildung für Ärzte und HCPs auf der ganzen Welt. Medscape isteine Abteilung der WebMD Health Corp."QxMD ist ein wichtiger Pluspunkt für die Marke Medscape undstärkt unsere Verpflichtung zur Lieferung erstklassiger Lösungen, diedie Patientenversorgung unterstützen", erklärt Jeremy Schneider,Vizepräsident und Konzerngeschäftsführer bei WebMD Global. "Dierobusten medizinischen Rechner des Unternehmens werden von Ärzten inüber 150Ländern verwendet und erweitern die globale Präsenz vonMedscape, sodass wir nun über 4 Millionen Ärzte auf der ganzen Welterreichen können.""Medscape passt perfekt zu QxMD", erklärt Daniel Schwartz, MD,Geschäftsführer und Medizinischer Direktor von QxMD. "Im Hinblick aufdigitale Innovationen, die die klinische Praxis optimieren undverbessern und für eine bessere Patientenversorgung sorgen, verfolgtdas Unternehmen die gleichen Prinzipien wie wir. Dank derbeispiellosen Reichweite und Motivation von Medscape werden wir nuneinen größeren Einfluss auf Ärzte, Gesundheitsfachpersonal und derenPatienten haben."QxMD wird weiterhin als unabhängige Tochtergesellschaft von WebMDHealth Corp. agieren. Die Bedingungen der Transaktion wurden nichtveröffentlicht.Informationen zu QxMDQxMD(TM) ist ein Unternehmen für digitale Lerntechnologien, dasHealthcare Professionals (HCPs) die neuesten Erkenntnisse undWerkzeuge zur Unterstützung von Entscheidungen für den Einsatz in derklinischen Praxis leichter zugänglich macht. Die Motivationsplattformfür HCPs des Unternehmens enthält eine Bibliothek vertrauenswürdigerAnwendungen, die Millionen von Mitgliedern den schnellen Zugriff aufVolltextsuchen, medizinische Weiterbildung (Continuing MedicalEducation, CME) und die aktuellsten Tools zur schnelleren Erkennungvon Krankheiten und Therapieoptimierung bereitstellt. Der Plattform,der eine ausgereifte Personalisierungsengine zugrunde liegt, umfasstPubMed-Feeds, Inhaltsverzeichnisse (TOCs) von Fachzeitschriften, über450 Diagnosetools, Mikro-CME-Kurse und vieles mehr. QxMD beliefertzudem andere Gesundheitsinstitutionen wie Krankenhäuser,Bibliotheken, Lehrbuchverlage und etwa 50 % der 25 wichtigstenPharmaunternehmen der Welt.Informationen zu MedscapeMedscape ist die führende Quelle für klinische Nachrichten,Gesundheitsinformationen und Point-of-Care-Tools fürGesundheitsfachpersonal. Medscape bietet Spezialisten, Hausärzten undanderen Gesundheitsfachleuten äußerst fundierte und integriertemedizinische Informationen und Bildungsinstrumente. MedscapeEducation (medscape.org), der Marktführer für kontinuierlicheberufliche Entwicklung, bietet mehr als 30 auf bestimmte Fachgebieteorientierte Ziele mit Tausenden kostenloser CME- und CE-Kurse sowieweiteren Bildungsprogrammen für Ärzte, Pflegepersonal und andereGesundheitsfachleute.Sowohl Medscape als auch Medscape Education gehören zu WebMDHealth Corp., einem Internet Brands-Unternehmen.Informationen zu WebMD Health Corp.Das Internet Brands-Unternehmen WebMD Health Corp. ist derführende Anbieter von Gesundheitsinformationsservices für Patienten,Ärzte, Gesundheitsfachpersonal, Arbeitgeber und Gesundheitspläne überöffentliche und private Online-Portale, mobile Plattformen undVeröffentlichungen im Gesundheitswesen. Das WebMD-Netzwerk umfasstWebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIMEOncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services,MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Educationsowie andere eigene WebMD-Websites. WebMD®, Medscape®, CME Circle®,Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2512096-1&h=4060343607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2512096-1%26h%3D2932971194%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftheheart.org%252F%26a%3Dtheheart.org&a=theheart.org)® und RxList® gehören zu den Warenzeichen von WebMD Health Corp. oderseinen Tochterunternehmen.Informationen zu Internet BrandsInternet Brands® ist eine vollständig integrierte Organisation fürOnline-Medien und Softwareservices mit Sitz in El Segundo,Kalifornien, das sich auf vier hochwertige vertikale Kategorienspezialisiert hat: Gesundheit, Automobil, Recht undFerienunterkünfte/Reisen. Die preisgekrönten Verbraucher-Websites desUnternehmens sind branchenführend und bedienen mehr als 250 MillionenBesucher pro Monat. Gleichzeitig hat das Unternehmen über seineWebpräsenz tiefe, langfristige Beziehungen zu kleinen und mittlerenUnternehmen (SMB) und Geschäftskunden aufgebaut. Die leistungsstarkeselbst betriebene Plattform bietet Flexibilität und Skalierbarkeitund befeuert damit das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens.Internet Brands ist ein Portfoliounternehmen von KKR und Temasek.Weitere Informationen finden Sie unter www.internetbrands.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/477551/Medscape_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/257757/webmd_logo.jpgPressekontakt:Patricia GarrisonWebMDpgarrison@webmd.netTelefon: 212-624-3885Mobil: 347-407-2568Original-Content von: WebMD Health Corp., übermittelt durch news aktuell