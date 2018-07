Internet: Brandenburg ist DSL-Land, Kabel in Stadtstaaten beliebt (FOTO)

München (ots) -- Zwei Drittel der Kunden bestellen Internet bei DSL-Anbietern- Großstadtvergleich: DSL in Duisburg am beliebtesten,Kabelhochburg LeipzigIn Brandenburg bestellen 83 Prozent der Verbraucher ihrenInternetvertrag bei einem DSL-Anbieter, 17 Prozent nutzenKabelangebote. Auch in den ostdeutschen Flächenländern Sachsen-Anhaltund Thüringen bestellen mehr als 80 Prozent Internetangebote vonDSL-Anbietern.[1]Im Bundesdurchschnitt beträgt der Anteil an DSL-Kunden etwas mehrals zwei Drittel. Den größten Anteil an Kabelkunden haben die beidenStadtstaaten Berlin und Bremen mit 41 bzw. 42 Prozent."In Deutschland sind nur 64 Prozent der Haushalte an das Kabelnetzangeschlossen", sagt Erwin Biebrich, GeschäftsführerTelekommunikation bei CHECK24. "Vor allem außerhalb der Städte sindhäufig nur DSL-Angebote verfügbar."Internet in Großstädten: DSL-Hochburg Duisburg, KabelhauptstadtLeipzigIm Vergleich der 25 einwohnerstärksten deutschen Städte hatDuisburg den größten Anteil an DSL-Kunden (78 Prozent). Auch auf denPlätzen dahinter folgen mit Gelsenkirchen, Köln, Essen, Dortmund undWuppertal ausschließlich Großstädte aus Nordrhein-Westfalen. Inkeiner der betrachteten Städte überwiegt der Anteil an Kabelkunden.Am größten ist er in Leipzig (50 Prozent).[3] Anders als in anderenStädten haben hier zwei verschiedene Kabelanbieter eigene Netze.Aktuell gute DSL-Angebote bei Doppelflats und Triple-PlayEine Doppelflat mit mindestens 50 MBit/s gibt es aktuell beiDSL-Anbietern ab 18,28 Euro im Durchschnitt pro Monat, beiKabelanbietern ab 18,75 Euro.[2] Auch bei Fernsehangeboten gibt eszurzeit via DSL die günstigsten Preise. Triple-Play-Angebote mitInternet, Telefon und TV gibt es bereits zu einem Durchschnittspreisvon 23,93 Euro im Monat - übers Kabelnetz fallen mindestens 25,81Euro durchschnittlich p. M. an.Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang -durchschnittliche Ersparnis von 352 Euro im JahrVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonInternettarifen - dadurch sinkt der Preis. So sparen Verbraucherdurch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro.Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochterdes Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur undKommunikationsdienste (WIK).[4]Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, erhalten beiden CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oderE-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Wocheerreichbar.[1]Betrachtet wurden alle über CHECK24 abgeschlossenenInternetverträge im Kalenderjahr 2017; DSL und Glasfaserzusammengefasst[2]alle betrachteten Tarife unter: http://ots.de/oJ8h0c[3]Vergleich aller betrachteten Städte unter: http://ots.de/QC3oQU[4]Quelle WIK-Consult http://ots.de/ofb1iIÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell