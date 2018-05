Hamburg (ots) -"Du", das von planet c produzierte crossmediale Mitarbeitermagazinder ING-DiBa, wurde mit dem INKOMETA-Award als bestes eMagazineausgezeichnet.Der INKOMETA-Award widmet sich exklusiv der erfolgreichen internenKommunikation. Im Fokus des Wettbewerbs stehen die fachliche Qualitätund die strategische Performance. Beides müssen die Einreichungen ineinem komplexen zweistufigen Auswahlverfahren unter Beweis stellen.Den Ausschlag für die Jury gab das innovative und passgenaue Konzeptdes Doppels aus Print- und E-Magazin, das der offenenUnternehmenskultur der ING-DiBa entspricht und zudem nach außensichtbar wird. Denn unter der Adresse https://du.ing-diba.de stehtdas eMagazine nicht nur Mitarbeitern, sondern allen Interessiertenoffen und ist somit auch ein wertvolles Instrument im EmployerBranding."Der Online-Relaunch von "Du" im Sommer letzten Jahres kam genauzum richtigen Zeitpunkt", freut sich Andrea Wasmuth, Vorsitzende derGeschäftsführung von planet c. "Die digitale "Du" spielt ihre Stärkenals interaktives eMagazine jetzt voll aus", so Wasmuth weiter.Der INKOMETA-Award wurde von der SCM School for Communication andManagement ins Leben gerufen und wird in den Kategorien Strategie,Medien, Kampagnen sowie Digital Workplace verliehen. Zur Jury gehörenKommunikationsexperten wie Prof. Dr. Ulrike Buchholz (UniversitätHannover), Tobias Geiger (Deutsche Bahn), Birgit Ziesche (Henkel),Steffen Henke (Vodafone Deutsch-land) und Matthias Wesselmann(Fischerappelt). Vorsitzender und Koordinator der Jury ist Dr.Gerhard Vilsmeier (ie Communications).Über planet c:planet c ist der Experte für Corporate Content in der HandelsblattMedia Group, Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschafts- undFinanzinformation. Das Unternehmen mit Standorten in Hamburg,Düsseldorf und Berlin realisiert Print- und Onlinemedien u. a. fürdie Bausparkasse Schwäbisch-Hall, die Bundesarchitektenkammer, denHandelsverband Deutschland, die ING-DiBa u. v. m. Mehr unterwww.planetc.coPressekontakt:Stefanie Brinkmanns.brinkmann@planetc.coT. 0211/54227-670Original-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell