Interne Berichte enthüllen Versäumnisse bei Norddeutscher Landesbank

Hamburg (ots) -Sperrfrist: 23.08.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Interne Revisionsberichte der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB)enthüllen zahlreiche Versäumnisse der Bank. Die Dokumente, die NDRund Süddeutscher Zeitung vorliegen, stammen aus den Jahren 2016 bis2018. Darin beurteilen hauseigene Prüfer unter anderem, wieumfangreich riskante Kreditnehmer aus der Schifffahrtsbranche von derNord/LB überwacht werden und inwiefern das Geldhaus auf eine möglicheKrise vorbereitet ist. In allen acht vorliegenden Berichtenbewerteten sie die überprüften Leistungen der Bank mit den Noten"ausreichend" oder "mangelhaft" und attestierten in zahlreichenGeschäftsfeldern "hohe Gesamtbankrisiken". Zudem sollen Mitarbeitergegen Vorgaben des eigenen Hauses oder der Bankenaufsicht verstoßenhaben.Einen Fokus legten die Prüfer auf die Schiffsfinanzierung. DieNord/LB ist einer der weltweit größten Kreditgeber in diesem Bereich.Infolge der Krise der Schiffsbranche verzeichnete die Bank allein imJahr 2016 einen Verlust in Höhe von zwei Milliarden Euro. DiePrüfungen aus den beiden folgenden Jahren 2017 und 2018 kommen indiesem Bereich zu der Note "mangelhaft". Unter anderem bemängeln diePrüfer Versäumnisse bei der Überwachung bestehender Kredite. Siewerfen der Bank vor, in neun von 20 überprüften Fällen bestehendeKredite nicht fristgerecht bzw. ordnungsgemäß überwacht zu haben, bei"12 von 20 relevanten Kreditnehmern" seien Jahresabschlussunterlagennicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht ausgewertet worden. Auch sei invier Fällen die "Gesundung" von Kreditnehmern festgestellt worden,obwohl dafür die Voraussetzungen nicht bestanden hätten.Darüber hinaus kritisieren die Prüfer eine "weiterhin bestehendeextrem schwache Datenqualität" bei einigen Kredit-Dokumentationen.Außerdem seien finanzierte Schiffe "nicht oder nicht in dererforderlichen Zeitnähe" besichtigt worden. Eine Prüfung derEuropäischen Zentralbank (EZB) hatte bereits 2016 der Nord/LBzahlreiche Mängel in diesem Bereich attestiert. Die interne Revisionder Bank kommt zu dem Schluss, dass viele davon auch Anfang 2018nicht vollständig abgearbeitet worden waren, obwohl die Nord/LB dereuropäischen Bankenaufsicht bereits im Oktober 2017 genau dasmitgeteilt hatte.Die Lage der Landesbank gilt nach der jahrelangenSchifffahrtskrise als angespannt. Aber auch die Sanierungsplanung derBank wird von den Prüfern mit den Noten "ausreichend" (2016) bzw."mangelhaft" (2018) bewertet. Die Prüfer kritisieren insbesondere,dass aufgrund "stark mängelbehafteter oder unzureichender Methodikund Kalibrierung der Frühwarn- und Sanierungsschwellen" im Krisenfallzu spät gehandelt werden könnte. Die Träger, vor allem das LandNiedersachsen spielen gerade durch, wie sie das Kapital desGeldhauses stärken können.Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Nord/LB, dass die interneRevision der Bank angewiesen sei, "besonders intensiv, umfassend undstreng zu prüfen, um die internen Prozesse in allen Bereichen derBank zu optimieren und sicher zu gestalten". Kritische Befunde seieneine "logische Konsequenz" dieser Vorgabe. Zudem seien die"festgestellten Mängel bereits abgearbeitet und erledigt (...) bzw.ist die Erledigung derzeit in Umsetzung". NiedersachsensFinanzminister Reinhold Hilbers sitzt dem Aufsichtsrat der Nord/LBvor. Im Interview mit dem NDR erklärte Hilbers, er kenne die Berichtezwar nicht im Detail, gleichwohl zeigten sie, dass die Revision derNord/LB offenbar gut funktioniere. "Ich habe keinen Grund daran zuzweifeln, dass die Prozesse, die dort ablaufen ordentlich ablaufen."Zudem spreche nichts dagegen, dass die aufgeworfenen Probleme auchkorrekt abgearbeitet würden.Die Grünen im niedersächsischen Landtag wollen nun, dass der ganzeFall aufgeklärt wird. Sie erwarten Antworten auf Fragen zu denRevisionsberichten: "Wann lagen die vor, wem lagen die vor (...)welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? Wurde die Aufsicht korrektinformiert? Wurden die Auflagen der Aufsicht korrekt abgearbeitet?",so der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Stefan Wenzel. Man wolledeshalb so rasch wie möglich beantragen, dass der Haushaltsausschussim niedersächsischen Landtag umfassend über den Vorgang aufgeklärtwird.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.:040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell