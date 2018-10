Internationalisierung - durch Online-Service für den Mittelstand einfacher als zuvor (FOTO)

Berlin (ots) -Die Berliner Clevver GmbH ermöglicht es Unternehmen einfach unddigital zu internationalisieren. Mit einer cloudbasierten VirtualOffice Lösung verhilft das Team Freelancern, Startups undMittelständischen Unternehmen zu einem einfachen Eintritt in neueMärkte und senkt so die Expansionskosten in Unternehmen.Viele junge Unternehmen könnten noch schneller erfolgreich sein,würden sie gleich zu Beginn in weiteren Ländern aktiv werden. Lauteiner aktuellen internationalen Studie scheitern sogar über 10% allerStartups wegen einer fehlenden Internationalisierung. Aber dieMöglichkeit, ausländische Märkte einfach und effizient zu erschließenist für viele fast unerreichbar. Laut dem Deutschen Startup Monitorhaben 2/3 der Start-ups Probleme mit der Umsetzung derInternationalisierungswünsche: Die grundlegendsten Anforderungen wieeine Geschäftsadresse, eine lokale Telefonnummer oder ein Bankkontosind nicht einfach zu bekommen und die Gründung einer Niederlassungim Ausland ist zeitaufwendig, beschwerlich und teuer. Hinzu kommt,dass jedes Land seine regulatorischen Fallstricke bereithält. DieseProbleme löst nun das Berliner Startup Clevver.Internationale Niederlassung auf KnopfdruckClevver ist der erste One-Stop-Shop für Internationalisierung.Dank eines weltweiten Netzwerks von über 60 Standorten in Metropolenwie New York, Tokio, Peking oder London, können Unternehmer innerhalbweniger Minuten eine lokale Präsenz auf 5 Kontinenten errichten. Inwenigen Schritten können sich Freelancer und Startups physischeGeschäftsadressen einrichten (wo die gesamte Postkorrespondenzempfangen, gescannt und weitergeleitet wird), eine lokaleTelefonnummer buchen, oder auch gleich eine Firma gründen. DieSchritte zur Internationalisierung können entweder vom Computer oderper APP vom Smartphone aus erledigt und verfolgt werden, da dasSystem vollständig online und damit rund um die Uhr zugänglich ist.So bietet Clevver aufstrebenden Unternehmern eine Abkürzung auf demWeg zum international erfolgreichen Unternehmen. MonatelangeVerhandlungen und unübersichtlicher Papierkram werden gespart und zueiner einfachen Lösung zusammengeschrumpft. Mit Clevver wird globalesWachstum einfach und selbst für Startups schnell erreichbar.Made in Berlin aufgrund eigener AnforderungEntwickelt haben die Gründer Christian Hemmrich und Sven Heckerdie Plattform während sie versuchten mit ihrem eignen UnternehmenDerTaler nach Großbritannien zu expandieren und dort als ersichtlichdeutsches Unternehmen scheiterten. "Wir haben bemerkt, dass es miteiner echten, lokalen Präsenz viel einfacher ist, Vertrauen undKunden in einem ausländischen Markt zu gewinnen." - erinnert sichHemmrich. Von dieser Idee war es nur ein kleiner Schritt zu derenormen Vision eines kompakten Produkts, das die globale Expansionauf mehreren Ebenen ermöglicht. Was als Postdigitalisierungsdienst ineinigen europäischen Städten begann, wurde zu einem riesigenNetzwerk, das eine einfache Internationalisierung in über 35 Ländernauf 5 Kontinenten ermöglicht. "Wir konnten die Notwendigkeit einessolchen Produkts völlig verstehen, weil wir am Anfang genau diegleiche Notwendigkeit hatten." - erklärt Hecker, der das bereitsbestehende System aus Adressen, Telefonnummern und Gründungsdienst umweitere Produkte erweitern möchte.Steuersparmodell optional buchbarUnd diese neuen Produkte bergen ein großes Marktpotential undgleichzeitig einiges an Zündstoff. Denn ab 2019 soll es möglich sein,legale Steuersparmodelle einfach per Mausklick zu buchen. Etwa einNetz aus Niederlassungen und Lizenanzabkommen zwischen diesen Firmen,dass die tatsächlichen Einkünfte auf dem Papier reduziert. "WasAmazon und Apple kann, sollte auch Startups und dem deutschenMittelstand einfach erreichbar sein, um bei der Expansion auch vondiesem Vorteil zu profitieren." begründet Hecker diesen gewagtenSchritt.Über ClevverDie 2013 von Christan Hemmrich und Sven Hecker gegründete ClevverGmbH ist ein Anbieter für "Internationalization as a Service", derseinen Kunden die Geschäftstätigkeit in allen Ländern der Weltdigital ermöglicht. Ob San Francisco, Berlin, Sydney, Hongkong undviele mehr - mit Clevver sind der unternehmerischen Expansion keineGrenzen gesetzt. In den aktuell 62 Clevver locations bearbeiten dieAngestellten eintreffende Post. Darüber hinaus können die Kundenlokale Telefonnummern in 79 verschiedenen Ländern registrieren, sodass sie in den lokalen Märkten von Ihren Kunden AnrufeTextnachrichten und Faxe empfangen können. Überdies bietet Clevver anbestimmten Standorten die Möglichkeit eine eigene Firma gründen undeine registrierte Geschäftsadresse zu haben. 