Internationales Unternehmen Angola Cables bei der Transat Jacques Vabre 2017 im Wettbewerb

Angola Cables-Crew ist bereit, sich dem Trans-Atlantik-Rennen zustellenLehavre, Frankreich (ots/PRNewswire) - Der einzige afrikanischeTeilnehmer der anspruchsvollen Regatta Transat Jacques Vabre bereitetsich, stellvertretend für seinen Sponsor Angola Cables, auf einesymbolträchtige Reise vor. Auf der zwei Kontinente verbindendenRegatta, ein Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet, wird derAngolaner Dr. José Guilherme Caldas die Mussulo 40 - eine 40 Fußlange Yacht - nach Salvador in Brasilien, der Heimatstadt seinesSegelpartners Leonardo Chicourel, steuern. Die Zwei-Mann-Crew wirdAngola Cables vertreten - ein Unternehmen, das "digitale Brücken"zwischen Kontinenten baut."Wir schaffen Verbindungen über den Atlantik hinweg und unsereSegelmannschaft segelt voraus", stellte dazu António Nunes, CEO vonAngola Cables, fest. "Dank diesem Rennen haben wir eine symbolischeVerbindung zwischen Kontinenten, und das passt genau zu dem, was wirin unserem Geschäft machen. Wir haben Anfang des Jahres den Atlantikvon Afrika aus überquert und jetzt überqueren wir den Atlantik vonEuropa aus."Der Zwei-Mann-Crew steht ein herausfordernder Törn bevor, bei demsie durch einige der rauesten Seegebiete segeln werden, und wirwerden erleben dürfen, wie ihre Fähigkeiten (und ihre körperlichenKräfte) von extremen Wetter- und Segelbedingungen auf den Prüfstandgestellt werden, wenn sie den Äquator und den zweitgrößten Ozean derErde überqueren. In ihrer Kategorie werden sie gegen 16 andere Booteantreten.Vom Handel mit Kaffee zum Handel mit DatenDer Wettkampf wird am 5. November beginnen und die Teilnehmer übereine 4.350 Meilen lange Strecke führen, die einer traditionellenRoute des Kaffeehandels zwischen Frankreich und Brasilien folgt. "DerStartpunkt Le Havre - einem der führenden französischen Häfen beimHandel mit Amerika - lässt sich gut mit Luanda vergleichen, das sichderzeit zur führenden Drehscheibe für Telekommunikation in Afrikaentwickelt, über die der 'Handel mit Daten' zwischen Kontinentenabgewickelt wird", so Nunes.Skipper Caldas sagte dazu: "Unsere Teilnahme an der Veranstaltungwird uns eine Extraportion Mut und Entschlossenheit abverlangen, wennwir es wirklich mit den anderen Booten aufnehmen wollen. Wir habenuns bei der diesjährigen Cape2Rio-Regatta gut geschlagen und wir sindzuversichtlich, dass wir bei der Transat Jacques Vabre einevergleichbare Leistung hinlegen können."Team Angola Cables: Treue Unterstützer des SegelsportsDie Mussulo-Yachten werden von Angola Cables gesponsert. Außerdemunterstützt das Unternehmen im Rahmen seines sozialen Engagements dieSegelschulen beim Luanda Sailing Club."Bei einem Segelwettbewerb kommt alles auf Planung, Strategie undGeschwindigkeit an. Und wenn diese Faktoren gewährleistet sind, dannerreicht man im Wettbewerb auch das gewünschte Ziel. Der Kampf gegendie See hängt unmittelbar damit zusammen, wie sich die Crew verhält.Das ist genau so wie in einem Unternehmen, das seine Strategie ändernmuss, sobald sich die Marktbedingungen ändern.Und wenn wir unsere weltweite Präsenz erweitern, stehen wir denunterschiedlichsten Herausforderungen gegenüber. Wir müssen schnellsein und einen Plan mit einer genau festgelegten Strategie haben.Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teilnahme an dem Rennengenau passend ist, weil es bei uns darum geht, den Atlantik durch denBau interkontinentaler Verbindungen und Kooperationen zu überqueren",sagte Nunes abschließend.Über Angola CablesAngola Cables ist ein 2009 gegründetes, internationalesTelekommunikationsunternehmen, das im Firmenkundengeschäft tätig istund das sich in erster Linie auf die Kommerzialisierung vonKapazitäten für internationale Sprach- und Datenverbindungen überUnterseekabelsysteme konzentriert. Das Unternehmen ist einer dergrößten Anteilseigner des westafrikanischen Kabelnetzsystems (WACS,West Africa Cable System) und stellt Netzbetreiberdienste fürNetzanbieter in Angola und im subsaharischen Afrika bereit. DasUnternehmen ist auf diesem Weg schnell zu einem der führendenIP-Anbieter für Firmenkunden in der Region aufgestiegen.SACS und Monet - zwei neue Projekte des Unternehmens - werden amRechenzentrumsstandort des Unternehmens in Fortaleza, einerTier-III-Anlage, drei Kontinente miteinander verbinden: Südamerika,Nordamerika und Afrika.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von AngolaCables: http://www.angolacables.co.ao.