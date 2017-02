London (ots/PRNewswire) -Topmodell bietet Fans einen allumfassenden Einblick in ihr Lebenan den exklusivsten Orten mit den heißesten Leuten und auf denweltweit angesagtesten Parties: alles beginnt mit einem niemals zuvordagewesenen #ONARRIVAL-Kampagnenbild von TestinoAls eines der weltweit nachgefragtesten Talente, istbrasilianische Stilikone, Modell, Modedesignerin und SchauspielerinAlessandra Ambrosio die Verkörperung des Mottos "Lebe deinen Traum"und von der Idee "angekommen zu sein".(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467050/CIROC_Alessandra_Ambrosio_1.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467051/CIROC_Alessandra_Ambrosio_2.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467052/CIROC_Alessandra_Ambrosio_3.jpg )Als der Luxuswodka, der bei den weltweit heißesten Parties undEvents im Mittelpunkt steht, hat sich CÎROC mit Alessandra für die #ONARRIVAL-Kampagne zusammengeschlossen, um ihr für ein Jahr aufaufregende "Arrivals" auf den größten Fashionevents und auf angesagtePartys zu folgen.Alessandras schnelle Karriere und ihr glamouröser Lebensstil - siewar bereits auf dem Laufsteg von Victoria's Secret zu sehen und hatmit Luxusmarken wie Dolce und Gabbana, Christian Dior, GiorgioArmani, Rolex und Calvin Klein zusammengearbeitet, feiert alles, waswirklich heiß ist. Ihre Eleganz und ihr lebhafter Charakter machensie zu einer der angesagtesten Modelle der Modeindustrie und zu einerperfekten Verkörperung von CÎROCs spielerischem Luxus.Feiern mit der Fashionelite zum High-Energy-Beat von CÎROC -exklusive Momente mit Alessandra werden auf den sozialenMedienplattformen im Verlauf des ganzen Jahres geteilt, wodurch denFans Zugang zu den Partyzielen und kultigen Kulturevents gegebenwird, die "man gesehen haben" und "wo man gesehen werden muss": vonSommerhighlights bis hin zu Silvesterpartys.Um die CÎROC #ONARRIVAL-Zusammenarbeit zu feiern, wird Alessandraauch der Star der neuesten Fotokampagne der Marke sein. Fotografiertwird sie dabei vom unumstrittenen Modekönig-Fotografen undinternationalen Kreativpartner von CÎROC, Mario Testino. Eine Reihevon drei kultigen, niemals zuvor gesehenen Bildern werden im Verlaufdes gesamten Jahres gezeigt werden, wodurch die Fans in AlessandrasA-Promi-Lifestyle eintauchen können. Die Bilder werden vonexklusiven Hintergrundinformationen begleitet werden, wodurch einseltener Einblick in das gegeben wird, was hinter den berühmtestenKameras der Modewelt geschieht. Die ersten Bilder werden heuteveröffentlicht werden, in denen Alessandras glamoröseBackstage-Vorbereitungen für 'Haar und Makeup' für die heißestenParties weltweit gefeiert werden.Alessandra Ambrosio erklärte: "Ich freue mich sehr, mit CÎROC anderen 'On Arrival'-Kampagne zusammenzuarbeiten. Es ist toll, Teil vonetwas zu sein, mit dem auf Erfolg angestoßen wird und das im Herzender größten Partymomente weltweit steht - ich kann mich so glücklichschätzen, bei so vielen von ihnen dabei zu sein! Ich bin wirklich derÜberzeugung, dass jeder Moment im Leben gefeiert werden sollte, undich freue mich sehr darauf, CÎROC und meine Fans auf meinem Weg dabeizu haben, um ihnen einen Einblick hinter die Kulissen meiner größtenMomente in diesem Jahr zu geben."Mario Testino erklärte: "In der 'On Arrival'-Kampagne geht esdarum, die größten Momente im Leben zu feiern. Es war großartig, dieKampagne zusammen mit Alessandra aufzunehmen. Sie verfügt über dieseEigenschaft, jeden in ihren Bann zu ziehen, wenn sie den Raumbetritt. Alessandra ist eine Person, die den Stil und den Glanzeinfängt, den CÎROC darstellt."Samantha Reader, Leiterin für der internationalenMarketingabteilung für Diageo Reserve fügte hinzu: "In CÎROCs 'OnArrival' geht es darum, die Erfolgsmomente zu feiern und ganz Vornebei allem mit dabei zu sein, was angesagt ist. Daher sind wirwirklich begeistert, mit Alessandra, einem der größten Talente derheutigen Zeit, zusammenzuarbeiten und auch wieder mit Mario Testinozu kollaborieren, um diese lebhafte Partnerschaft einzufangen. CÎROCist für alle, die große Träume haben, Großes schaffen wollen und dieerkannt haben, wie wichtig es ist, Erfolg zu feiern, wenn ereintritt. Alessandra verkörpert dies in allem, was sie tut, und wirfreuen uns darauf, mit ihr dieses Jahr zusammenzuarbeiten."Folgen Sie den Feiern unter:#ONARRIVALCÎROCInstagram: cirocvodka (https://www.instagram.com/cirocvodka/?hl=en)Twitter: @CirocVodka (https://twitter.com/CirocVodka)Facebook: http://www.facebook.com/CirocVodkaOfficialExklusive Hintergrundinfos finden Sie auf YouTube:http://www.youtube.com/CirocVodkaAlessandra AmbrosioInstagram: alessandraambrosio(https://www.instagram.com/alessandraambrosio/?hl=en)Twitter: @angelalessandra (https://twitter.com/AngelAlessandra)Facebook: http://www.facebook.com/Alessandra/Mario TestinoInstagram: mariotestino(https://www.instagram.com/mariotestino/?hl=en)Twitter: @mariotestino (https://twitter.com/mariotestino)Facebook: http://www.facebook.com/mariotestino/Pressekontakt:Smarts Communicateciroc@smartscommunicate.com+44-2890-395500Original-Content von: C?ROC Ultra-Premium Vodka, übermittelt durch news aktuell