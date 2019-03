Internationales Streckennetz der deutschen Flughäfen als Garant für den weltweiten Tourismus

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Anlässlich der weltweit größten Tourismus-Messe ITBin Berlin verweist der Flughafenverband ADV auf die Schlüsselrolledes Luftverkehrs für die touristische Entwicklung von Ländernweltweit. Auch der Wohlstand in Deutschland und Europa ist engverknüpft mit der Vielzahl an Flugverbindungen."Von deutschen Flughäfen werden in diesem Jahr viele neueDestinationen angeboten. Besonders in touristischen Regionen wie denUSA, der Karibik und den Mittelmeer-Staaten erfolgte ein starkerRoutenaufbau. Das diesjährige Partnerland der ITB Malaysia kannebenfalls im Direktflug erreicht werden. Von der hohen Konnektivitätder deutschen Flughäfen profitieren Wirtschaft und Tourismus",analysiert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.Gleichzeitig gibt Beisel zu bedenken: "Deutschland ist einwichtiger touristischer Originärmarkt und die Nachfrage nachDirektflügen steigt weiter. Es muss unser Ziel sein, dasStreckenangebt von Deutschland aus weiter zu verbessern. NachSüdamerika beispielsweise fehlen Streckenneuaufnahmen. Nach Asien undAfrika ist die Zahl der Direktverbindungen von deutschen Flughäfensogar rückläufig. Die Verkehrspolitik ist gefordert, dieRahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich Flughäfen sowiedeutschen und internationalen Airlines Chancen bieten, an diesemWachstumsmarkt teilzuhaben. Nur so kann der Luftverkehr dienotwendige Katalysatorfunktion für die nationale Tourismus- undVolkswirtschaft erfüllen."Die ITB (Internationale Tourismus-Börse) ist seit 1966 die Messeder weltweiten Tourismusbranche. Kontinente, Länder, Städte undRegionen, Reiseveranstalter, Buchungsportale und Hotels sowie vieleandere Dienstleister aus bis zu über 180 Ländern präsentieren auf derITB sich und ihre Angebote. Die 53. Auflage der ITB findet vom 6.-10.März 2019 auf dem Messegelände Berlin statt.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation I ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell