München (ots) -Das deutsche 7er-Rugby-Team auf Erfolgskurs: Die amtierendenEuropameister im 7er-Rugby treten am Wochenende mit großen Hoffnungenbeim Turnier "Oktoberfest 7s" an. Fünf der zwölf Spieler und derTrainer der deutschen Rugby-Nationalmannschaft sind Sportsoldaten derBundeswehr. Sie sind innerhalb der Streitkräftebasis in derSportfördergruppe Todtnau (Baden-Württemberg) organisiert undtrainieren mit dem Team des deutschen Rugby-Verbandes in Heidelberg.Die Bundeswehr ist mit ihren 15 Sportfördergruppen und 827Dienstposten für Trainer und Sportler in der Streitkräftebasis einerder größten Förderer des Hochleistungssports in Deutschland. Nachdemdas Rugby-Team Deutschland am 21. Juli 2019 die Europameisterschaftfür sich entscheiden konnte und 2018 bereits Vize-Europameister war,hoffen Spieler und Fans auf ein großartiges Turnier und hochwertigeSpiele in München. In der Gruppe A trifft Team Deutschland u.a. aufdie Mannschaften aus England, Australien, Neuseeland und Südafrika.Gerade der Olympiasieger Fidschi ist am ersten Spieltag einspannender Gegner für Team Deutschland. 7er-Rugby, die häufigsteVariante des Rugbys, wird in Teams von sieben Mann auf einemRasenplatz gespielt. Ein Spiel dauert zwei Mal sieben Minuten.Unteroffizier Clemens von Grumbkow, Trainer der Nationalmannschaft:"Wir freuen uns sehr darüber, endlich auf heimischem Boden den Fansund allen Zuschauern zu zeigen, was wir können. Wie stark das Turnierbesetzt ist, beweist die Tatsache, dass Weltmeister Neuseelanderstmalig in Deutschland spielt." Das internationale Rugby-Turnier"Oktoberfest 7s" findet als Einladungsturnier zum zweiten Mal imMünchner Olympiastadion statt. Am 21. und 22. September treten dieNationalteams von Deutschland, Fidschi, Frankreich, USA, Australien,Neuseeland, Südafrika und England gegeneinander an. Das Siegerteamsoll am Sonntag, 22. September, um 15.30 Uhr seinen Pokal erhalten.Pressekontakt:Landeskommando BayernInformationsarbeitpressestelle-lkdoby@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuell