Internationales Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ): Libyens Regierung der nationalen Einheit hält nach dem Militärzug der Türkei eine Dringlichkeitssitzung ab

Washington (ots/PRNewswire) - Die Reporter des ICIJ haben Berichten zufolgefestgestellt, dass der Ministerrat der Regierung der nationalen Einheit(Government of National Accord, GNA) am Freitag, dem 3. Januar, beschlossen hat,eine Dringlichkeitssitzung abzuhalten, nachdem das türkische Parlament dieEntsendung von Streitkräften nach Libyen genehmigt hatte (https://www.dw.com/en/turkish-parliament-approves-sending-troops-to-libya/a-51862889). Die Nutzung vonMöglichkeiten zur Unterstützung der Bemühungen der LNA wird ebenfallsdiskutiert. Die erste Sitzung des GNA in diesem Jahr ist für Montag, den 6.Januar, geplant.Am 17. Dezember 2015 haben die Vertreter der wichtigsten libyschen Fraktionendas Skhirat-Abkommen unterzeichnet (https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf). Das Dokument sah dieSchaffung der Regierung der nationalen Einheit und die Bildung einesPräsidialrats für die Übergangszeit vor, die mit Wahlen und der Annahme einerVerfassung enden sollte.Eine der wichtigsten Bestimmungen des Skhirat-Abkommens für die Übergangszeitwar: Die gesamte Legislative gehört in den Zuständigkeitsbereich desRepräsentantenhauses. Insbesondere ist es ohne die Zustimmung desRepräsentantenhauses dem GNA kaum möglich, auch nur einen einzigeninternationalen Vertrag abzuschließen. Das ICIJ weist Berichten zufolge daraufhin, dass die libysche Verfassung noch nicht angenommen wurde, keine Wahlenabgehalten wurden und internationale Abkommen nicht mit dem Repräsentantenhauskoordiniert und angeblich ohne seine Einbeziehung gebilligt wurden.Im Widerspruch zum Skhirat-Abkommen hat sich die GNA, wie das ICIJ anmerkt,Berichten zufolge bisher nicht auf Kandidaten für Schlüsselpositionen wie denVorsitzenden der libyschen Zentralbank, den Vorsitzenden des libyschenInvestitionsfonds und den Vorsitzenden der National Oil Corporation geeinigt.Das ICIJ erinnert daran, dass die Amtszeit der GNA nur ein Jahr betragen sollteund um maximal ein Jahr verlängert werden könnte, wenn die Verfassung nicht imersten Jahr angenommen würde.