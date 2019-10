Internationales Medienevent in Hamburg: Communications Week® Germany startet am Montag

Hamburg (ots) - Die Hansestadt ist Standort eines neuen, internationalenMedienevents. Ab 14. Oktober startet in New York, Chicago, London und Hamburgdie Communications Week®. Zum Auftakt vernetzen sich am Montag in der FreienAkademie der Künste branchenübergreifend Professionals aus PR, Marketing undKommunikation. Veranstalter ist die PR-Boutique Frau Wenk. Ticktes sind nocherhältlich.Kompaktes Vormittagsprogramm mit hochkarätigen Speakern und PanelsWie gehen Journalisten, Marketing- und PR-Profis mit Werten und Haltungin der Kommunikation um? Braucht eine moderne Kommunikation heute einklares Werte-Koordinatensystem? Darüber diskutieren im Auftakt-PanelAndreas Bartels (Head of Communications der Lufthansa Group), GabrieleFischer (Chefredakteurin von Brand Eins), Torsten Panzer (Vorstand des PRClub Hamburg) und Nanna-Josephine Roloff (Initiatorin der Petition fürdie Senkung der Mehrwertsteuer auf Tampons).Input zu Kennzahlen im Bereich Social Media und Influencer Marketingerhalten die Teilnehmer beim Vortrag von Tin Phan (Gründer und CEO derPerformance Marketing Agentur Freiheit Media). Thematisch knüpft SimonEichinger (Managing Partner bei SimCog Technologies) daran an und zeigtseine smarte Social-Marketing-Story zum Bestseller "PapaFit".Wie man eine Love Brand aufbaut, erklärt Arno Heinisch (Geschäftsführervon Rocket Beans) im Interview mit Felix Disselhoff (stellvertretenderChefredakteur der Computer Bild). Unter dem Motto "How to: Newsjack"geben im Anschluss Kristin Steppeling (Senior Consultant bei Frau Wenk)und Vanessa Borzi (Consultant bei Frau Wenk) praktische Tipps zum Thema:Wie nutze ich aktuelle Nachrichten clever für eigeneKommunikationsanlässe. Und Cornelia Kunze (Vorstandsvorsitzende desNetzwerks der Kommunikatorinnen Global Women in PR Deutschland) zeigt,wie mehr Werte durch mehr Vielfalt entstehen können. Durch den gesamtenVormittag führt Alexander Becker (Chefredakteur des Magazins Clutch). Indiesem Zusammenhang interviewt er auch Mimi Sewalski (Geschäftsführerindes nachhaltigen Online-Marktplatzes Avocadostore) sowie Julia Pollak(Marketing Leitung bei Hydrophil).Im abschließenden Agentur-Panel diskutieren Tamara Buss (Sales Directorbei SevenOne Media), Heiko Gregor (Geschäftsführer bei Hoffmann und CampeX), Tobias Jung (CEO bei TBWA Group Germany) und Matthias Wesselmann(Vorstand bei fischerAppelt), wie sich mit Werten und Wertschätzung mehrWertschöpfung erbringen lässt.Inspiration und Mehrwert für den PR-Alltag schaffenAndrea Buzzi, Gründerin und Geschäftsführerin der Agentur Frau Wenk: "Mitder Communications Week® Germany schaffen wir in diesem Jahr eineEvent-Plattform, die Raum bietet, sich abseits des turbulenten PR-Alltagszentral aktuellen Fragen zu widmen. Ich freue mich auf ein Programm mitwertvollen Quick-Wins und Inspirationen, welche alle Teilnehmerunmittelbar in ihren Arbeitsalltag einbringen können."Nach dem Auftakt geht es am 15. Oktober weiter nach Mainz zum globalenMedia Intelligence-Unternehmen Cision, das im Rahmen der CommunicationsWeek® Germany ein eigenes Event veranstaltet. Die Kommunikationsberatungfür E-Health-Unternehmen The Medical Network bringt die CommunicationsWeek® Germany dann am 17. Oktober erneut nach Hamburg. Zusammen mit demBundesverband Internetmedizin und der Gesundheitswirtschaft Hamburgdiskutieren die Teilnehmer, wie wertvoll Kommunikation für Unternehmen imGesundheitsmarkt ist.Offizielle Partner und Sponsoren der Communications Week® Germany sindCision Germany, DasHöfer, doo, GWPR Deutschland, PMG Presse-Monitor undder PR Club Hamburg. Das Clutch Magazin, das DUB UNTERNEHMER-Magazin,Meedia, Onlinemarketing.de und der PR Report sind Medienpartner.Jetzt noch anmelden und bei der Communications Week® Germany dabei sein- Montag, 14. Oktober 2019, Hamburg - powered by Frau WenkWann? 8.00 bis 13.00 UhrWo? Freie Akademie der Künste, Klosterwall 23, 20095 Hamburg- Dienstag, 15. Oktober 2019, Mainz - powered by Cision GermanyWann? 8.30 bis 13.00 UhrWo? Kaiserstraße 22, 55116 Mainz, Deutschland- Donnerstag, 17. Oktober 2019, Hamburg - powered by The MedicalNetworkWann? 11.00 bis 14.30 UhrWo? The Medical Network, Conventstraße 8-10 Haus D, 22089 HamburgWer noch kein Ticket hat, kann sich unter www.frauwenk.de/commsweekgermanykurzfristig zum Kongress anmelden. Journalisten und Blogger können perE-Mail an commsweek@frauwenk.de ein kostenloses Presseticket anfragen.Bildmaterial Porträt Andrea Buzzi, Geschäftsführerin, Agentur Frau Wenk:https://bit.ly/2zwbpPU (Bildnachweis: Klaus Knuffmann)Logo Communications Week® Germany: https://bit.ly/35mOm9u (Bildnachweis:Kite Hill)Über die Agentur Frau Wenk +++ GmbHFrau Wenk ist eine PR-Boutique für Internettechnologieunternehmen undPlattformen. Seit 2008 berät die Agentur Unternehmen aus Europa und denUSA bei der kommunikativen Außendarstellung in Wirtschafts- undFachmedien sowie bei digitalen Influencern. In mehr als zehn JahrenBeratungstätigkeit hat die Agentur über 130 Tech-Unternehmen undStart-ups mit digitalem Geschäftsmodell so zu mehr Sichtbarkeit undErfolg verholfen. Frau Wenk ist als Content-Spezialist für digitaleThemen Herausgeber von Clutch, dem Gesellschaftsmagazin für die digitaleWelt. Als Agentur mit hoher digitaler Expertise treibt Frau Wenk dasThema disruptive PR voran, unter anderem als Veranstalter der globalenCommunications Week® für PR-Profis im DACH-Raum. Zu den langjährigenKunden der Agentur zählen unter anderem emetriq, Criteo, Xandr, Teads undLaterpay.#PassionateThoughtLeaders #DisruptivePR www.frauwenk.deMehr News von Frau Wenk:Twitter: https://twitter.com/FrauWenkNewsroom: https://www.frauwenk.de/newsroom/About Communications Week®Communications Week® is a cross-industry celebration of public relations,communications and media industries. The week of inspirational,informational and social events held at various locations around New YorkCity and online. With a growing number of organization, agency andindividual supporters, Communications Week® represents a collaborativeapproach to changing the industry. Communications Week® was founded byTiffany Guarnaccia, CEO of Kite Hill PR. Kite Hill PR is the organizer ofCommunications Week® worldwide.For more information, visit www.CommsWeek.com or follow@CommsWeekGlobal on Twitter.Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++ GmbHTel.: +49 40 32 90 47 38 0E-Mail: commsweek@frauwenk.deOriginal-Content von: Agentur Frau Wenk, übermittelt durch news aktuell