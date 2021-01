Internationales Logistikunternehmen C.H. Robinson gründet Technologieentwicklungszentrum in Irland

EDEN PRAIRIE/Amsterdam (ots) - C.H. Robinson (http://www.chrobinson.de/de-de/) (Nasdaq: CHRW), ein weltweit führendes Logistikunternehmen, kündigt ein neues Technologiezentrum in Cork/Irland an. Mit dieser Neueröffnung soll die von und für Supply-Chain-Experten entwickelte branchenweit führende Technologie weitere personalisierte Lösungen für Verlader und Spediteure entwickeln. Das Unternehmen plant, in den nächsten drei Jahren mehr als 30 Technologieexperten einzustellen.Die Eröffnung der Niederlassung in Cork folgt auf die jüngste Erweiterung der Technologie-Teams des Unternehmens in Warschau, Polen. Die Teams sind Teil von mehr als 1.000 Technologie- und Analysefachleuten weltweit, die die Technologielösungen von C.H. Robinson, wie zum Beispiel Navisphere®, ein proprietäres, globales Transportmanagementsystem (TMS), digitale Konnektivität und hochentwickelte Analysen, vorantreiben. Mit diesen Lösungen wird die Versandleistung für Kunden und Spediteure gleichermaßen verbessert.Das Unternehmen liefert seit 1905 Frischeprodukte in die ganze Welt. Dies bildete auch die Grundlage für die Gründung von C.H. Robinson. Durch die Zusammenarbeit mit Erzeugern in 35 Ländern und die Belieferung von 50 der 75 größten nordamerikanischen Lebensmitteleinzelhändler als Kunden hat sich das Unternehmen einen Ruf als eines der weltweit größten Logistikunternehmen für frische Produkte erworben."Mit dem Ausbau in Cork investieren wir weiter massiv in die Technologie unserer Branche. Wir beschleunigen das Innovationstempo und bieten unseren Kunden und Spediteuren erstklassige Technologien und Dienstleistungen an", sagt Mike Neill, Chief Technology Officer bei C.H. Robinson. "Die Talente und die Technologie-Community in Cork zusammen mit der umfangreichen Erfahrung unseres neuen Geschäftsführers in Europa, Tyler Patterson, und bei C.H. Robinson sind eine großartige Ergänzung für die Bereitstellung von Lösungen, die die Versandkosten senken, die Prozesse vereinfachen, die Transparenz und Zuverlässigkeit durch Daten und Technologie erhöhen und die Gesamteffizienz für unsere Kunden steigern.""Mit Innovationsgeist wird das Technologieentwicklungszentrum in Cork neueste Lösungen entwickeln, die die Logistikbranche weiter voranbringen. Bei C.H. Robinson arbeiten wir aktiv mit unseren vielfältigen Kunden zusammen, um deren Herausforderungen in der Lieferkette zu lösen und diese Erkenntnisse dann wiederum zum Nutzen all unserer Kunden und Spediteure anzuwenden", sagt Tyler Patterson, Managing Director bei C.H. Robinson.Über C.H. RobinsonC.H. Robinson löst einfache bis hochkomplexe Logistikprobleme für Unternehmen auf der ganzen Welt und über alle Branchen hinweg. Mit einem verwalteten Frachtvolumen von über 20 Milliarden US-Dollar und 18 Millionen Sendungen pro Jahr ist das Unternehmen eine der größten Logistikplattformen der Welt. Sein globales Dienstleistungsangebot beschleunigt den Handel und ermöglicht, dass die Produkte und Waren, die die Weltwirtschaft antreiben, nahtlos geliefert werden. Mit der Kombination aus multimodalen Transportmanagementsystem und Expertise nutzt C.H. Robinson seinen Informationsvorsprung, um intelligentere Lösungen für mehr als 124.000 Kunden und 76.000 Vertragsspediteure zu liefern. Die Technologie wird von und für Supply-Chain-Experten entwickelt, um schnellere und sinnvollere Verbesserungen zu erzielen. Als verantwortungsbewusster Global Citizen ist das Unternehmen sehr stolz darauf wichtige Initiativen, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter bewegen, mit Millionen von Dollar zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.chrobinson.de/de-de/ (http://www.chrobinson.de/de-de/) und hwww.chrobinson.com/en-us/ (https://www.chrobinson.com/en-us/) , oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo (https://www.chrobinson.com/en/us/About-Us/) an.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Annette HermannTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -30 / -52chrobinson@hbi.deOriginal-Content von: C.H. Robinson, übermittelt durch news aktuell