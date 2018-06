Internationales Kuratorium der Stiftung EVZ tagt erstmals in Prag / Rahmenprogramm mit Projektbesuchen vor Ort und Zeitzeugengesprächen (FOTO)

Berlin (ots) -Auf Einladung des tschechischen Außenministers Martin Stropnickýtagt das Kuratorium der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung undZukunft" (EVZ) am 21. Juni 2018 in Prag. Erstmals findet eine Sitzungdes Kuratoriums, das mit Vertreterinnen und Vertretern aus achtNationen besetzt ist, außerhalb Berlins statt."Für die freundliche Einladung in das TschechischeAußenministerium danken wir ganz herzlich und sind hocherfreut, dieVerbindung zu unseren mittel- und osteuropäischen Partnerinnen undPartnern weiter zu stärken", so der KuratoriumsvorsitzendeStaatssekretär a.D. Dr. Harald Braun. "Die Sitzung an einem solchsymbolträchtigen Ort abhalten zu dürfen, ist uns insbesondere zwanzigJahre nach der Deutsch-Tschechischen Erklärung eine große Ehre."Martin Stropnický, Außenminister der Tschechischen Republik: "Esfreut mich sehr, dass unser Ministerium die Gelegenheit bekommen hat,die Sitzung des internationalen Kuratoriums der Stiftung "Erinnerung,Verantwortung und Zukunft" bei sich zu Gast zu haben. DieTschechische Republik setzt sich traditionell für die Geschicke derOpfer des NS-Regimes und Holocaust ein und betrachtet die BerlinerStiftung als einen wichtigen Verbündeten in ihren Bestrebungen."Rahmenprogramm mit ProjektvorstellungenAm Nachmittag des 20. Juni 2018 hatten von der Stiftung EVZgeförderte Projektträger die Möglichkeit, sich dem Kuratoriumvorzustellen. Ein von der Organisation Zivá pamet veranstaltetesZeitzeugengespräch bot Gelegenheit, auf die humanitären Projekte derStiftung und die aktuelle Lebenssituation von NS-Überlebenden inTschechien einzugehen. Anschließend präsentierte sich das neue "EVZLab for Civil Society", das die Stiftung in Zusammenarbeit mit demImpact Hub Prag in diesem Jahr zum ersten Mal durchführt. Es verstehtsich als Netzwerk zur Förderung einer offenen Gesellschaft.Das Kuratorium der Stiftung EVZDas Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, diezum Aufgabenbereich der Stiftung EVZ gehören, insbesondere über dieFeststellung des Haushaltsplans. Es erlässt Richtlinien für dieVerwendung der Mittel. Das Gremium ist international besetzt. Die 27Mitglieder werden für vier Jahre u.a. vom Deutschen Bundestag undBundesrat, der deutschen Wirtschaft und von den an deninternationalen Verhandlungen zur Gründung beteiligten Staaten undOrganisationen entsandt. Der Kuratoriumsvorsitzende und seinStellvertreter werden von der Bundeskanzlerin berufen.Über die Stiftung EVZ und ihre FörderschwerpunkteDie Stiftung EVZ wurde im Jahr 2000 gegründet, umZwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter während der Zeit desNationalsozialismus zu entschädigen. Seit 2001 leistet die StiftungEVZ zudem humanitäre Hilfe für Überlebende, fördert dieAuseinandersetzung mit der Vergangenheit und stärktzivilgesellschaftliches Engagement in Mittel- und Osteuropa.Näheres zu den Handlungsfeldern der Stiftung EVZ finden Sie aufwww.stiftung-evz.de.Pressekontakt:Stiftung EVZPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKathrin WiermerTel. +49 (0)30 25 92 97-24wiermer@stiftung-evz.dewww.stiftung-evz.dewww.facebook.com/evzfoundationwww.twitter.com/evzfoundationOriginal-Content von: Stiftung EVZ, übermittelt durch news aktuell