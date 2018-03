Berlin (ots) - Am 8. Juni startet in Berlin das InternationaleFestival "Die Welt des russischen Theaters". In den fünf Tagen, vom8. bis 12. Juni, zeigen russischsprachige Theatergruppen aus Europaund Amerika ihre besten Werke. Aufgeführt werden die Stücke imZentrum von Berlin in Originalsprache mit Untertiteln in Deutsch undEnglisch. Bis Ende März stellt eine Fachjury das Programm aus denbesten Werken der 22 Bewerber zusammen, die sich für das Festival inBerlin beworben haben. Veranstalter des Festivals ist die führenderussische Theaterzeitschrift "Theatral" in Kooperation mit derDirektion des jährlichen internationalen Publikumspreises "Stern desTheaterbesuchers".Die Entscheidung für die Hauptstadt zur Durchführung desTheaterfestivals fiel nicht zufällig. "Berlin ist für uns ein Ort,der mit einer hohen Bühnenkultur in Europa verbunden ist," sagtValery Jakow Präsident des Festivalkomitees und Chefredakteur vonTeatral-Magazin. "Wir hoffen daher, dass das Festival "Die Welt desrussischen Theaters" zu einem leuchtenden Ereignis im kulturellenLeben der deutschen Hauptstadt wird."Zusätzlich zu den Vorführungen sind Diskussionsrunden über dieZukunftstrends des russischen Theaters im Ausland geplant sowieMeisterklassen bekannter europäischer Theaterkünstler, unter anderemauch eine Lesung von Evgeny Knyazev, einem der führenden Meister derrussischen Theaterszene.Insgesamt haben sich 22 russischsprachige Theater ausunterschiedlichen Ländern für die Teilnahme am Festival beworben,darunter England, Ungarn, Deutschland, Dänemark, Italien, Israel,Zypern, Norwegen, USA, Schweiz und Finnland. Bis Ende März sollen dieGewinner feststehen und werden nach Berlin eingeladen. Die Jurybesteht aus Film- und Theaterkritikern, Kulturjournalisten sowieVertretern der Russischen Theater Union.Über das Festival "Die Welt des russischen Theaters"Das internationale Festival "Die Welt des russischen Theaters" isteine unabhängige soziokulturelle Initiative mit dem Ziel, dierussische Sprache und die russische Theaterkunst im Auslandvorzustellen, die kreativen Beziehungen zwischen Künstlern undKulturinteressierten zu stärken, den Theatertourismus zu erweiternund die Philosophie "The World of Theatre - The World of Good" zufördern. Die diesjährige Jury, die für die Auswahl der Theaterstückeverantwortlich ist: Professor Olga Egoshina, Kunstritikerin undDoktor der Kunstwissenschaften, Ksenia Larina, Redakteurin desRadiosenders "Echo Moskwy", stellvertretender Vorsitzender derRussischen Theater Union Dmitry Mosgowoy und Marina RaikinaTheaterexpertin, Filmkritikerin und Redakteurin des Kulturressortsder Zeitung "Moskowski Komsomolets. Das erste internationale Festival"Die Welt des russischen Theaters" hat im Juni 2017 in deritalienischen Toskana stattgefunden.Kontakt, Fotomaterial und Grafiken:Vitamin C Communications GmbHAlice MilsteinTel.: +49(0)30 81003246a.milstein@myvitaminc.deOriginal-Content von: Welt des russischen Theaters, übermittelt durch news aktuell