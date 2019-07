Internationaler plastiktütenfreier Tag: Mehrweg steckt Einweg beim Umweltschutz in die Tasche

Berlin (ots) - Pro Minute werden in Deutschland noch immer 3.700Einweg-Plastiktüten verbraucht - Die Verwendung von Rucksäcken,Klappkisten, klassischen Einkaufs- oder Fahrradkörben ist ebensoökologisch vorteilhaft, wie der Einsatz von Mehrwegtaschen ausNaturfasern und Kunststoff - Einweg-Plastiktüten sindRessourcenfresser und eine Umweltsünde - Deutsche Umwelthilfeunterstützt Verbotsforderung von CSU-Entwicklungsminister Gerd Mülleroder eine Abgabe von mindestens 22 Cent - Knapp drei Viertel derDeutschen sprechen sich für ein Plastiktütenverbot ausAm heutigen internationalen plastiktütenfreien Tag fordert dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) von Bundesumweltministerin Svenja Schulzeder Einweg-Plastiktüte ein Ende zu bereiten. Hierzu unterstützt dieDUH die Verbotsforderung von CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller,hält als Alternative aber auch eine Abgabe von mindestens 22 Cent fürebenso wirksam. Verbrauchern empfiehlt der Umwelt- undVerbraucherverband ökologisch vorteilhafte Mehrwegtragetaschen zuverwenden, egal ob aus Baumwolle, Canvas, Jute oder recyceltemKunststoff. Vielfach wiederverwendbare Mehrwegtragetaschen sindallesamt deutlich ökologischer als die ständige ressourcen- undenergieintensive Neuproduktion von Einweg-Plastiktüten."Pro Minute fallen in Deutschland 3.700 Einweg-Plastiktüten alsAbfall an. Deren Herstellung vergeudet nicht nur begrenzt vorhandenefossile Ressourcen und belastet das Klima, sondern sie werden auchvielfach in der Umwelt entsorgt. Den Schaden, den weggeworfenePlastiktüten in der Umwelt anrichten, berücksichtigen Ökobilanzendabei bislang nicht einmal. Es gilt daher, dass jedeEinweg-Plastiktüte, die nicht hergestellt wird, auch nicht in derUmwelt oder unseren Meeren landen kann. Deshalb sollte diePlastiktüte der Vergangenheit angehören. Anders als die eigentlichverantwortliche Umweltministerin Svenja Schulze, fordertEntwicklungsminister Gerd Müller ein sofortiges Plastiktütenverbot inDeutschland. Wir unterstützen den Verbotsvorschlag und fordern SvenjaSchulze auf, endlich zu handeln, anstatt mit WirtschaftsverbändenDeals abzuschließen", sagt die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Gemäß einer repräsentativen Umfrage desMeinungsforschungsinstituts Civey begrüßen fast drei Viertel derDeutschen ein Verbot von Plastiktüten. Erfahrungen aus Irland zeigenzudem, dass auch eine ausreichend hohe Abgabe auf Plastiktütenähnlich wirksam ist wie ein Verbot. Deshalb käme nach Einschätzungder DUH auch eine Abgabe in Höhe von mindestens 22 Cent proPlastiktüte als wirksames Instrument zu deren Vermeidung in Betracht."Bei langlebigen und vielfach wiederverwendbaren Produkten spielendie Aufwendungen in der Herstellung eine untergeordnete Rolle. WerdenMehrwegtragetaschen konsequent wiederverwendet, dann ist es am Endeegal, ob sie aus Baumwolle, Jute oder auch Kunststoff bestehen. Durchdie Vermeidung der Herstellung vieler Einweg-Plastiktüten sind sieallesamt umweltfreundlich. Verbrauchern stehen neben klassischenMehrwegtaschen auch Einkaufs- und Fahrradkörbe, Klappkisten,Rucksäcke oder Rollwagen zur Verfügung. Niemand braucht kurzlebigeEinwegtüten", erklärt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft ThomasFischer.So muss eine klassische Baumwolltragetasche rund 30 Malwiederverwendet werden, um ihren ökologischen Rucksack aus derHerstellung abzubauen. Mehrwegtragetaschen aus recyceltem PET oderzusammenfaltbare Polyesterbeutel können bereits nach zehn oder auchweniger Verwendungen ihre Umweltauswirkungen aus der Produktionkompensieren.Der "International Plastic Bag Free Day" wurde 2011 vomeuropäischen Netzwerk "Zero Waste" ins Leben gerufen und findetseitdem jährlich statt.Links:Informationen zum Problem Plastiktütenhttps://www.duh.de/themen/recycling/plastik/plastiktueten/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell