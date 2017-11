Internationaler Tag zur Abschaffung der Sklaverei am 2.12. / Studie zeigt, die jüngsten Fischer in Ghana sind vier Jahre alt

Berlin (ots) - Der Internationale Tag zur Abschaffung derSklaverei der Vereinten Nationen erinnert daran, dass Sklaverei keinProblem der Vergangenheit ist. Über 40 Millionen Menschen werdenaktuell in Sklaverei festgehalten, schätzt die InternationaleArbeitsorganisation (ILO). Jedes vierte Opfer ist minderjährig. EineStudie der Menschenrechtsorganisation International Justice Mission(IJM) ergibt, dass allein in Ghana Zehntausende Kinder als Sklaven inder Fischerei arbeiten, die jüngsten Fischer sind vier Jahre alt.Kinder müssen 18 Stunden am Tag arbeitenAus der 2017 veröffentlichten Studie "Child Trafficking intoForced Labor on Lake Volta, Ghana" von IJM geht hervor, dass mehr alsdie Hälfte aller arbeitenden Kinder im Süden des Voltastausees Opfervon Menschenhandel wurden. 62 Prozent der gehandelten Kinder,hauptsächlich Jungen, waren unter zehn Jahre alt, rund ein Fünftelvon ihnen gar sechs Jahre und jünger. Für häufig weniger als 10 Eurowerden sie als billige Ware verkauft. "Die Menschenhändler auf demVoltastausee zwingen sie erbarmungslos zu langer und harterkörperlicher Arbeit auf den Fischereibooten, häufig bis zu 18 Stundenam Tag. Die Sklaverei raubt den Jungen jegliche Kindheit", sagtDietmar Roller, Vorstandsvorsitzender des deutschen Zweiges von IJMin Berlin.Die schwere körperliche Arbeit und die Gefahren des Sees schädigendie Kinder langfristig: Aufgrund der erlebten Gewalt tragen dieJungen Traumata davon, ihre Knochen und Körper werden von derschweren Arbeit stark verschleißt. In Ghana arbeitet IJM mit denlokalen Behörden daran, betroffene Kinder aus Sklaverei zu befreienund durch die Betreuung in Nachsorgeeinrichtungen in der Genesung undAufarbeitung des Erlebten zu begleiten. Um Sklaverei in Ghananachhaltig zu bekämpfen, werden Polizeibeamte geschult und dieStrafverfolgung der Täter angegangen.Verstärkte Anstrengungen zur Beendigung von Sklaverei dringendnotwendigDie Situation in Ghana ist ein Beispiel für Sklaverei heute.Sklaverei zeigt sich in unterschiedlichen Formen in jedem Land derWelt, obwohl sie per Gesetz prinzipiell überall verboten ist. ImRahmen der Nachhaltigen Entwicklungsagenda (SDGs) der VereintenNationen hat sich die internationale Gemeinschaft verpflichtet,Sklaverei bis 2030 und Kinderarbeit bis 2025 zu beenden.Dietmar Roller appelliert: "Den heutigen Internationalen Tag zurAbschaffung der Sklaverei verstehe ich als dringenden Appell, denKampf gegen Sklaverei mit höchster Priorität in der Menschenrechts-und Entwicklungszusammenarbeit, aber auch der wirtschaftlichenZusammenarbeit anzugehen. Dazu braucht es nachhaltige Veränderungenin Rechtssystemen in den am stärksten betroffenen Ländern,Initiativen von Unternehmen, sklavenfreie Lieferkettensicherzustellen, und vor allem deutlich mehr Gelder für effektiveProgramme - insbesondere auch von deutscher Seite -, um Sklavereiwirksam zu beenden!"IJM-Studie zu Ghana: http://ots.de/jdPRvPressekontakt:IJM Deutschland e. V., Judith Stein | Tel: 030 246369013 | Email:jstein@ijm-deutschland.dewww.ijm-deutschland.deOriginal-Content von: International Justice Mission e.V., übermittelt durch news aktuell