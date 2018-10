Internationaler Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober 2018 / Sport statt Depression (FOTO)

Berlin (ots) -Morgen ist Internationaler Tag der seelischen Gesundheit. DieInitiatoren wollen Berührungsängste abbauen und auf Möglichkeiten derTherapie hinweisen. Eine davon ist die Sporttherapie. Kann Sport beiDepressionen helfen? Das ist die Kernfrage einer Studie, der sichvier Betriebskrankenkassen und weitere Partner angenommen haben. Diewissenschaftliche Studie wird von der Universität Potsdam und derFreien Universität Berlin durchgeführt.Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit jedervierte Arztbesuch wegen psychischer Störungen stattfindet. Studienaus Deutschland gehen davon aus, dass ca. 8 Millionen Einwohnerpsychische Störungen haben, die behandlungsbedürftig sind.Gleichzeitig müssen Patienten teilweise monatelang auf einenTherapieplatz warten.Hier setzt die Sporttherapie bei Depression, kurz Step.de an. "Essoll geprüft werden, ob die Sporttherapie bei Depressionen in dieRegelversorgung aufgenommen und künftig allen Patientinnen undPatienten mit leichten bis mittelschweren Depressionen zugänglichgemacht werden kann", erklärt Lars Straubing, LeiterVersorgungssteuerung bei der BKK VBU. Sporttherapie spiele bisher imambulanten Bereich keine Rolle. "Sie kann aber als neues Angebotbestehende Engpässe in der Behandlung beseitigen helfen, indem sieWartezeiten überbrückt und so auch der Gefahr, dass Depressionenchronisch werden, vorbeugt." Zudem könne Sporttherapie Menschen, dieBerührungsängste mit einer Psychotherapie haben, den Zugang zutherapeutischer Hilfe erleichtern. Besonders Männern fällt esschwerer, Hilfe bei Psychotherapeuten in Anspruch zu nehmen.Vier Monate Sport treibenDas Projekt läuft drei Jahre und wird vom Innovationsfondsgefördert. Über die teilnehmenden Krankenkassen Bahn BKK, BMW BKK,BKK Gildemeister Seidensticker und BKK VBU werden geeignete Patientenaus Berlin und seinem Umland an Psychotherapeuten vermittelt. Dieseentscheiden gemeinsam mit den Betroffenen, ob im Einzelfall eineSporttherapie erfolgversprechend ist. Nach einem persönlichenGespräch mit dem begleitenden Psychotherapeuten und einemkörperlichen Eignungstest trainieren die Patienten in kleinen Gruppenvon vier bis zwölf Teilnehmern über vier Monate ca. zweimalwöchentlich. Angeleitet werden die Sporteinheiten vonSporttherapeuten, die für ihre Arbeit mit seelisch erkranktenPatienten speziell geschult sind. Zudem betreut und unterstützt derPsychotherapeut seinen Patienten durch regelmäßige Telefonate. Nachder Bewegungstherapie wird in einem Nachsorgegespräch der weitereBehandlungsbedarf geklärt.Fragen via App beantwortenInsgesamt sollen 480 Patienten an der Studie teilnehmen. Es gibtzwei Patientengruppen: Eine wird herkömmlich behandelt, die andereerhält die Sporttherapie mit psychotherapeutischer Begleitung. Um dieindividuellen Therapieverläufe beobachten zu können, fordert eine Appdie Studienteilnehmer zweimal pro Woche auf, kurze Fragebögen zubeantworten. Die wissenschaftliche Betreuung des Projekts haben dieUniversitäten Potsdam und die Freie Universität Berlin übernommen.Weitere Partner der Studie sind der Sport- und Gesundheitspark unddie Convema.Pressekontakt:Ellen ZimmermannBKK VBULindenstraße 6710969 BerlinTel.: 030 / 7 26 12 13 15ellen.zimmermann@bkk-vbu.dewww.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell