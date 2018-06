Berlin (ots) - Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hat dieBundesregierung aufgefordert, die Zusammenarbeit in Europa auch aufVerwaltungsebene beherzt voranzutreiben."Die Welt wird unübersichtlicher. Europa muss sich zusammenraufen,sonst werden wir weder unsere Werte noch unseren Wohlstand bewahrenkönnen. Deshalb muss die Bundesregierung sich die Überschrift ihresKoalitionsvertrages 'Ein neuer Aufbruch für Europa' zu Herzen nehmenund in Brüssel neue Impulse setzen", forderte Silberbach am 22. Juni2018 zum Internationalen Tag des öffentlichen Dienstes (23. Juni),den die Vereinten Nationen im Jahr 2003 erstmalig ausgerufen haben."Praktisch alle großen Herausforderungen unserer Zeit - wie etwaDigitalisierung, Zukunft der Arbeit, Bildung, Gesundheit, Migrationund Integration, Sicherheit oder Verteidigung - haben eineeuropäische Komponente. Ohne entsprechende politische Vorgaben könnendie Verwaltungen ihre bisher erfolgreiche Zusammenarbeit aber nichtvertiefen", mahnte der dbb Chef. Zwar müsse das Subsidiaritätsprinzipbeachtet werden, aber: "Es gibt genug Spielraum für bessereKooperation und Koordination."Erfreut zeigte sich Silberbach von der vorläufigenPersonalstatistik, die Destatis zum Internationalen Tag desöffentlichen Dienstes veröffentlichte. Demnach waren zum Stichtag 30.Juni 2017 rund 4,74 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Diensttätig. Das waren 47.500 Personen oder ein Prozent mehr als ein Jahrzuvor. Die Zuwächse betreffen insbesondere die Polizei,Tageseinrichtungen für Kinder sowie Hochschulen. "Die Zahlen steigen,die Richtung stimmt also immerhin", sagte der dbb Chef. "Wir habenzwar trotzdem noch zu wenig Personal in vielen Bereichen und Problemeinsbesondere bei der Fachkräftegewinnung. Aber wenigstens scheint beider Politik die Erkenntnis gereift zu sein, dass man den öffentlichenDienst nicht weiter kaputtsparen darf."Pressekontakt:dbb - beamtenbund und tarifunionDr. Frank ZitkaTelefon: 030.4081-5510Fax: 030.4081-5599Email: zitka@dbb.deOriginal-Content von: dbb beamtenbund und tarifunion, übermittelt durch news aktuell