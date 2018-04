Internationaler Tag des Versuchstieres / Wissenschaftler rufen zu verantwortungsvollem Umgang mit Tierversuchen auf

Münster (ots) - Nahezu jeder Fortschritt in der biomedizinischenForschung und bei der Bekämpfung von Volkskrankheiten wie Krebs,Demenz, Diabetes, Herz-, Kreislauf-, Immun- und Infektionskrankheitenentstand und entsteht unter Beteiligung von Tierversuchen. Daraufmachen Wissenschaftler anlässlich des internationalen Tages desVersuchstiers am 24. April 2018 aufmerksam. Tierversuche haben einegroße Bedeutung für die Grundlagenforschung, die Medizin und dieProduktsicherheit - von Medikamenten bis zu Umweltgiften."Wenn wir keine Versuche an Tieren mehr durchführen, würde dieMedizin auf dem heutigen Wissensstand eingefroren", warnt Prof.Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, in einerneuen Interviewreihe der Informationsinitiative "Tierversucheverstehen" (http://ots.de/dS3IMi). Dort äußern sich neben Prof.Stratmann unter anderem Prof. Christa Thöne-Reineke, Leiterin desInstituts für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde an derFreien Universität Berlin, Dr. Florian Dehmelt vom Verein Pro-TestDeutschland sowie Prof. Stefan Treue, Direktor des DeutschenPrimatenzentrums und Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen,zur Bedeutung von Tierversuchen.Wesentliche Fortschritte haben Wissenschaftler mit Hilfe vonTierversuchen nicht nur bei der Entwicklung neuer Therapien gegenVolkskrankheiten erzielt. So wurde zum Beispiel an Primaten dieTiefenhirnstimulation erforscht, die die Symptome vonParkinson-Patienten lindert und Cochlea-Implantate erlauben Tausendenvon Patienten das Hören.Tierversuche sind in der Europäischen Union streng reguliert. Siedürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie nicht durchAlternativmethoden ersetzt werden können. Einen vollständigen Ersatzsehen die Wissenschaftler trotz Fortschritten in der Entwicklungtierversuchsfreier Methoden auf absehbare Zeit nicht. Die Vorgänge immenschlichen Organismus sind nach Auffassung von Wissenschaftlern zukomplex, um sie in naher Zukunft durch den Nachbau von Organen imMinitaturformat, sogenannten Organ-on-a-chip, Computermodellen undZellkulturen verlässlich und vollständig abbilden zu können. "Mankann erst dann ein vereinfachtes Modell bauen, wenn man den echtenLebensvorgang schon ziemlich gut verstanden hat", sagt Florian Demelt(http://ots.de/NJWmqb). Dass man viele Tierversuche nicht ersetzenkönne, liege also weniger an mangelnden Fördermitteln, oder anmangelnder Kreativität der Forscher. Sondern daran, dass man fastimmer erst einmal das Echte erforschen müsse.Auch für Treue bleiben Versuche an Tieren ein essenziellerBestandteil der biomedizinischen Forschung. "Ein kompletter Verzichtauf Tierversuche zum aktuellen Zeitpunkt wäre nicht nur für diezukünftige Fähigkeit der Medizin, mit bekannten und neuenErkrankungen umzugehen, eine Katastrophe. Sondern sie würde auchunsere Verantwortung gegenüber Patienten sowie die Bedeutung vonForschung und Entwicklung für die moderne Gesellschaft ignorieren",betont Treue (http://ots.de/UDwgOr). "Grundsätzlich kann sich eineGesellschaft aus ethischen Gründen für einen vollständigen Verzichtauf Tierversuche entscheiden, wenn sie bereit ist, die darausfolgenden Konsequenzen zu tragen", sagt Prof. Christa Thöne-Reineke(http://ots.de/9yQ7RQ). Ohne Tierversuche würden der medizinischeFortschritt und die Entwicklung neuer Therapien nämlich deutlichgebremst und erschwert, wären zum Teil sogar nicht mehr möglich.Der Tag des Versuchstiers wurde 1962 von der britischenTieraktivistin Muriel Dowding (1908-1993) ins Leben gerufen.Ursprünglich wollte sie damit vor allem auf den Einsatz vonTierversuchen in der Kosmetikindustrie aufmerksam machen. DieEntwicklung dekorativer Kosmetika mit Hilfe von Tierversuchen ist inDeutschland seit 1986 und seit 1998 auch für pflegende Produkteverboten. Seit 2013 ist der Verkauf und Import von in Tierversuchengetesteten Kosmetika EU-weit verboten.Darüber und über viele andere Aspekte tierexperimentellerForschung informiert fakten-basiert die Initiative "Tierversucheverstehen" der Allianz der Wissenschaftsorganisationen.Pressekontakt:Redaktion Tierversuche verstehenE-Mail: redaktion@tierversuche-verstehen.deTelefon: +49 251 98776-83Web: www.tierversuche-verstehen.deTwitter: @TVVdeAnschrift:c/o Cyrano Kommunikation GmbHHohenzollernring 49-5148145 MünsterOriginal-Content von: Tierversuche verstehen, übermittelt durch news aktuell