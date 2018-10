Internationaler Tag der Seelischen Gesundheit: Angst- und Panikstörungen bei Lehrern (FOTO)

Bad Säckingen (ots) -Anlässlich des Internationalen Tages der Gesundheit klärt dieRhein-Jura Klinik über psychiatrische Erkrankungen bei Lehrern undderen mögliche Ursachen auf.Deutschlands Lehrer müssen enormen Anforderungen gerecht werden:veränderte Klassengrößen, unterschiedliche Sprachniveaus der Schülerund verschiedene Ansprüche seitens Eltern und Vorgesetzten. Dasverursacht Stress - einer der Risikofaktoren für psychischeErkrankungen.Die Symptome reichen von körperlicher Verspannung über Schmerzenbis hin zu Schlafstörungen. "Vielen Lehrern ist nicht bewusst, dasssich dahinter eine Angst- und Panikstörung verbergen kann", soPriv.-Doz. Dr. med. Andreas Jähne, Ärztlicher Direktor der Rhein-JuraKlinik. "Angststörung" ist ein Sammelbegriff für psychischeStörungen, die mit Angst verbunden sind. Angststörungen zählenweltweit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Sie könnenunbehandelt chronisch verlaufen und treten nicht selten inKombination mit anderen Erkrankungen wie Depression,Suchterkrankungen (Alkohol, Medikamente, Drogen) oder somatoformenStörungen (körperlichen Symptomen) auf.In den meisten Fällen reicht eine alleinige Psychotherapie aus.Bei stärker ausgeprägten Formen von Angst oder Panik wird oft eineKombination verschiedener Therapieansätze angewendet: Psychotherapie,Medikamentöse Behandlung, Kreativtherapien, Bewegungs- undEntspannungsübungen. "Um eine Angst- oder Panikstörung zudiagnostizieren, wird in der Rhein-Jura Klinik zuerst die aktuelleSymptomatik, die Entstehung und der Verlauf der Ängste festgestellt.Meist sind diese dem betroffenen Lehrer bisher vielleicht gar nichtals solche bewusst", sagt Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Jähne. "DieErfolgsaussichten einer Therapie sind gut. Je früher der betroffeneLehrer sich Hilfe sucht, desto besser können wir ihn behandeln."Kostenfreie Telefonsprechstunde für Betroffene und Angehörige:10.10.2018, 16 Uhr - 19 Uhr, Telefonnummer: 07761/5600 600.Das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit setzt auch in diesem Jahrein Zeichen gegen Vorurteile und Stigmatisierung psychischerErkrankungen. In diesem Rahmen informiert der Ärztliche DirektorPriv.-Doz. Dr. med. Andreas Jähne in einer kostenfreienTelefonsprechstunde Betroffene und Angehörige unverbindlich über dieBehandlungsmöglichkeiten psychischer Erkrankungen bei Lehrern in derRhein-Jura Klinik.Über die Rhein-Jura KlinikDie Rhein-Jura Klinik ist eine private Akut-Klinik fürPsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die medizinischenSchwerpunkte sind vor allem Depression, Schlafstörungen,Stresserkrankungen, Angststörung, Panikstörung/Agoraphobie,Zwangsstörungen und jegliche Arten von Burnout. Darüber hinaus istdie Rhein-Jura Klinik spezialisiert auf die Behandlung jungerErwachsener im Alter von 18 - 26 Jahren.Pressekontakt:Rhein-Jura KlinikSabine Pirnay-KromerKaufmännische Direktorin - ProkuristinSchneckenhalde 1379713 Bad Säckingeninfo@rhein-jura-klinik.dewww.rhein-jura-klinik.deOriginal-Content von: Rhein-Jura Klinik, übermittelt durch news aktuell