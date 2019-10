Internationaler Tag der Reparatur: Deutsche Umwelthilfe ruft zur Spende alter Handys für bis zu 7 Millionen Tonnen weniger CO2 auf

Berlin (ots) - Durch die Wiederverwendung von 124 MillionenAlthandys aus deutschen Schubladen könnten bis zu 7 Millionen TonnenCO2-Emissionen eingespart werden - Über HandysfuerdieUmwelt.de könnenalte Handys kostenlos und umweltfreundlich gespendet werden - JedesGerät wird geprüft und repariert oder hochwertig recycelt - Datenwerden nachweislich und sicher gelöscht - Zerstörung von Diensthandysist illegal und unnötig, um Datenlöschung sicherzustellen - DUHfordert ein Recht auf Reparatur, um Reparierbarkeit und Verfügbarkeitvon Ersatzteilen und Software-Updates sicherzustellenZum Internationalen Tag der Reparatur am 19. Oktober ruft dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) Unternehmen, Behörden und Verbraucher zurSpende ausgedienter Mobiltelefone auf. Durch die Verwendung von 124Millionen Althandys, die derzeit ungenutzt in deutschen Schubladenlagern, könnten bis zu 7 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespartwerden. Über die Plattform HandysfuerdieUmwelt.de der DUH könnenVerbraucher und Unternehmen alte Handys für eine Wiederverwendungoder ein umweltgerechtes Recycling spenden. Von der Politik fordertder Verband das Recht auf Reparatur, damit Elektrogeräte wieSmartphones einfacher und günstiger repariert werden können."Gerade Unternehmen tauschen funktionierende Smartphones bereitsnach zwei bis drei Jahren aus, um technisch auf dem neuesten Stand zusein. Aus Sorge um vertrauliche Daten auf den ausgemustertenDienstgeräten werden diese immer wieder illegal zerstört. Hier setzenwir mit unserer Handysammlung an, damit auch diese umweltfreundlichund sicher gespendet werden können. Schließlich lassen sich bereitsmit einem aufbereiteten Smartphone 14 kg Ressourcen wiebeispielsweise Erdöl oder Erze und 58 kg Treibhausgasemissioneneinsparen", erklärt die Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin derDUH, Barbara Metz.Laut den gesetzlichen Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- unddes Elektroaltgerätegesetzes, dürfen funktionierende Altgeräte nichtungeprüft zerstört werden, sondern sollten nach Möglichkeitaufbereitet werden.Mit der Sammelinitiative HandysfuerdieUmwelt.de setzt sich die DUHseit 2003 für den bewussten Umgang mit und die Sammlung von altenMobiltelefonen ein. So konnten die DUH und ihre Partner bis heuteüber drei Millionen ausgediente Handys sammeln. Die Initiativeermöglicht es Bürgern, Unternehmen und anderen Engagierten alteMobiltelefone und Tablets zu spenden, um damit einen spürbarenBeitrag zum Umweltschutz zu leisten. Ausgediente Geräte könneneingeschickt oder an einer Sammelstelle abgegeben werden.Interessierte können auch selbst eine Sammelbox bestellen undSammelpartner werden.Bei jedem gespendeten Gerät wird geprüft, ob es sich nochreparieren und wiederverwenden lässt. Persönliche Daten auf denGeräten werden dabei professionell und vollständig gelöscht.Teilnehmende Unternehmen und Organisationen erhalten einen Nachweisüber die von der DEKRA zertifizierte Datenlöschung und dieumweltgerechte Entsorgung. Sind Geräte nicht für eineWiederverwendung geeignet, werden enthaltene Rohstoffe durch einenzertifizierten Recycler zurückgewonnen und Schadstoffe umweltgerechtbehandelt.Aus Sicht der DUH zeigen Smartphones den verschwenderischen Umgangmit Ressourcen besonders deutlich auf. In einer Studie untersuchtedie DUH kürzlich die Umweltauswirkungen der Branche und erarbeiteteLösungsvorschläge. Die DUH fordert etwa ein Recht auf Reparatur, dasgesetzliche Mindeststandards für eine bessere Reparierbarkeit, eineAbsenkung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen und gebrauchte Produktesowie die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Software-Updatesumfasst."Wir müssen den Trend zu immer kurzlebigeren und schwerer zureparierenden Geräten stoppen. Hierfür müssen Hersteller vonSmartphones in die Pflicht genommen werden, Software-Updates undgünstige Ersatzteile für die gesamte Lebensdauer der Geräteanzubieten. Typische Ersatzteile wie Akkus und Displays müssen durchden Nutzer einfach ausgetauscht werden können", fordert derStellvertretende DUH-Bereichsleiter für Kreislaufwirtschaft PhilippSommer.Verbrauchern empfiehlt die DUH gebrauchte Geräte zu kaufen, siemöglichst lange zu nutzen und Schäden durch Schutzhüllen undDisplayfolien vorzubeugen. Defekte Geräte sollten mit Hilfe vonReparaturwerkstätten und Repair-Cafés nach Möglichkeit repariertwerden. Alte Handys sollten über Handysammlungen, wieHandysfuerdieUmwelt.de gespendet werden.Links:- Flyer, Poster und Hintergrundinformationen zur Handysammlung:https://www.handysfuerdieumwelt.de- Studie zur Nachhaltigkeit von Smartphones sowie weitereInformationen zum Umgang mit Handys:https://www.duh.de/projekte/althandy/- Links und Hintergrundinformationen zur Abfallvermeidung durchReparatur:https://www.duh.de/themen/recycling/abfallvermeidung/reparatur/- Tipps für den Kauf von Elektrogeräten: http://ots.de/8Adnsm- Positionspapier und Hintergrundinformationen zu Elektrogeräten:https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraete/