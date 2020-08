Internationaler Tag des Orang-Utans: Waldrodung für Palmöl tötet Menschenaffen

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Einziger Menschenaffe Asiens vom Aussterben bedroht - Rodungen für Palmölplantagen hauptverantwortlich für Lebensraumzerstörung - Deutsche Umwelthilfe fordert: Deutsche Unternehmen müssen entwaldungsfreie Lieferketten sicherstellen, um Tropenwälder in Indonesien zu schützenAnlässlich des Internationalen Tags des Orang-Utan am Mittwoch, den 19. August 2020, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH), dass deutsche Unternehmen weiterhin Palmöl nutzen, das aus der Zerstörung indonesischer Tropenwälder stammt. Damit tragen auch deutsche Unternehmen dazu bei, den Lebensraum der Orang-Utans mehr und mehr zu zerstören.Der Ausbau von Palmölplantagen hat etwa die Hälfte der Waldverluste Indonesiens verursacht. Von drei Arten des Orang-Utans leben in Indonesien nur noch weniger als 60.000 Exemplare. Wissenschaftler schätzen, dass allein auf Borneo jedes Jahr bis zu 3000 Orang-Utans getötet werden, meist in Zusammenhang mit dem Palmölanbau." Noch immer gelangen laut aktuellen Schätzungen rund 190.000 Tonnen nicht nachhaltig zertifiziertes Palmöl auf den deutschen Markt. Unternehmen, die nicht nachhaltiges Palmöl nutzen, sind damit an dem zurückgehenden Verbreitungsgebiet der Orang-Utans mitverantwortlich. Wir brauchen endlich wirksame Instrumente gegen importierte Waldzerstörungen, wie zum Beispiel ein starkes Lieferkettengesetz ", so Peer Cyriacks, Stellvertretender Leiter Naturschutz der DUH.Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 nur noch 100 Prozent zertifiziertes Palmöl einzusetzen. Laut Einschätzung der DUH wird dieses Ziel weit verfehlt. Noch immer sind laut aktuellen Schätzungen 15 Prozent des importierten Palmöls nicht nachhaltig zertifiziert und stammen damit potenziell aus Regenwaldrodungen.Mit der Zertifizierung von Palmöl wird versucht, Waldrodungen und andere Umweltverstöße aus der Palmöl-Lieferkette auszuschließen. Das gilt auch für das Töten von bedrohten Tierarten oder den Handel mit ihnen sowie Menschenrechtsverletzungen. Zertifizierungen sind nach Einschätzung der DUH aufgrund von teils schwachen Kriterien kein Allheilmittel, aber ein wichtiger Baustein für den Schutz der Tropenwälder." Um den Orang-Utan wirkungsvoll zu schützen, reicht es nicht aus, einfach nur auf zertifiziertes Palmöl zu setzen. Unternehmen können zusätzlich mit Satellitenbildern die Gebiete rund um ihre zuliefernden Plantagen auf illegale Abholzung überwachen lassen, Verdachtsfälle an zuständige Waldschutzbehörden melden und Lieferanten zur Verantwortung ziehen. Palmöl nur noch von lange bestehenden Anbauflächen zu beziehen und gleichzeitig bei der Zerstörung von Wäldern in nahegelegenen Regionen wegzusehen, reicht nicht aus, um den Lebensraum des Orang-Utans zu bewahren ", so Karoline Kickler, Palmöl-Expertin der DUH.Links:DUH Website zu nachhaltigem Palmöl in Deutschland: http://ots.de/9BZ5H9Palmöl-Ratgeber: Wälder Schützen, Nachhaltig Einkaufen: http://ots.de/HZCUYHDUH Kerzencheck zu Palmöl: https://www.duh.de/projekte/kerzencheck-zu-palmoel/Pressekontakt:Peer Cyriacks, Stellvertretender Bereichsleiter Naturschutz030 2400867-892, cyriacks@duh.deKaroline Kickler, Projektmanagerin Naturschutz030 2400867-896, kickler@duh.deDUH-Pressestelle:Matthias Walter, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.de http://www.duh.de,http://www.twitter.com/umwelthilfe, http://www.facebook.com/umwelthilfe,http://www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/4682601OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell