Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen am 03.12.: Menschen mit Behinderungen stärker in den Fokus deutscher Entwicklungszusammenarbeit rücken

Berlin (ots) - Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Weltbankgibt es weltweit mehr als eine Milliarde Menschen mit Behinderungen,das sind 15 Prozent der Weltbevölkerung. Rund 80 Prozent von ihnenleben in Entwicklungsländern. Sie sind überdurchschnittlich von Armutbetroffen und haben unter anderem einen erschwerten Zugang zumedizinischen Dienstleistungen; Kinder mit Behinderungen gehenbeispielsweise seltener in die Schule als Kinder ohne Behinderungen.Deutschland ist eines der wichtigsten Geberländer im Bereich derEntwicklungszusammenarbeit. Dadurch hat es die Möglichkeit, gemeinsammit den Partnerländern deutliche Verbesserungen für Menschen mitBehinderungen herbeizuführen. Doch bislang gibt es nur wenigeProjekte in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die sichgezielt an Menschen mit Behinderungen richten. Bei der Planung deranderen Projekte werden sie häufig gar nicht erst einbezogen."Eine neue Bundesregierung sollte Menschen mit Behinderungenstärker als bislang in den Fokus der deutschenEntwicklungszusammenarbeit rücken und zeitnah eineInklusionsstrategie verabschieden", empfiehlt Valentin Aichele,Leiter der Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention desDeutschen Instituts für Menschenrechte. Auch sollten verlässlicheZahlen erhoben werden, mit denen überprüft werden kann, ob dieEntwicklungszusammenarbeit Menschen mit Behinderungen tatsächlicherreicht und ihre Situation verbessert. "DamitEntwicklungszusammenarbeit erfolgreich sein kann, müssen Menschen mitBehinderungen vor Ort beteiligt werden", so Aichele weiter.Insbesondere Selbstvertretungsorganisationen vor Ort sollten gestärktund in die Planung, Umsetzung und Evaluierung von Projekten derEntwicklungszusammenarbeit einbezogen werden.Die Verpflichtung Deutschlands, die Rechte von Menschen mitBehinderungen in der internationalen Zusammenarbeit umzusetzen,ergibt sich auch aus der UN-Behindertenrechtskonvention, konkret ausArtikel 32.Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hatgemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Absatz 2 UN-BRK) den Auftrag, dieRechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und dieUmsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen. DieUN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 in Deutschlandrechtsverbindlich.WEITERE INFORMATIONENDeutsches Institut für Menschenrechte (2017): Menschen mitBehinderungen durch deutsche Entwicklungszusammenarbeit stärken. Wieinklusive Entwicklungszusammenarbeit gelingen kann