Internationaler Tag der Kinderrechte: Fakten zur Situation in Deutschland

Im Jahr 2018 waren 2,4 Millionen Kinder und Jugendliche inDeutschland von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Im Vergleich zum Vorjahrwaren das 6 % weniger. Gleichzeitig haben die Jugendämter bei rund 50 400Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von Gewalt oderVernachlässigung festgestellt, 10 % mehr als 2017. Anlässlich desInternationalen Tages der Kinderrechte am 20. November 2019 trägt dasStatistische Bundesamt (Destatis) exemplarisch Fakten zur Situation der rund13,6 Millionen minderjährigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland für dasJahr 2018 zusammen.30 Jahre UN-KinderrechtskonventionAm 20. November 1989 - also vor 30 Jahren - hat die Generalversammlung derVereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechte des Kindes angenommen: dieUN-Kinderrechtskonvention. Sie besteht aus insgesamt 54 Artikeln, dieminderjährigen Kindern und Jugendlichen grundlegende Schutz-, Förder- undBeteiligungsrechte zusichern. Unter anderem ist dort das Recht auf Familie,Fürsorge und ein sicheres Zuhause festgehalten. Auch wenn der Großteil derKinder und Jugendlichen in Deutschland mit mindestens einem Elternteil in einerder rund 8,0 Millionen Familien zusammenwohnt, ist dies nicht für alle Kinderselbstverständlich.Das Recht auf eine Familie, Fürsorge und ein sicheres ZuhauseWird ein Kind vorübergehend oder dauerhaft von seiner Familie getrennt, sichertdie Kinderrechtskonvention den Betroffenen verschiedene alternative Formen vonBetreuung zu. So waren 95 000 Kinder oder Jugendliche im Jahr 2018 in einem Heimuntergebracht. Weitere 81 400 Kinder oder Jugendliche lebten in einerPflegefamilie, darunter 28 % in Verwandten- und 72 % in Fremdpflege. Können,dürfen oder wollen die Eltern das Kind nicht selbst groß ziehen, besteht -sofern dies dem Kindeswohl dient - die Möglichkeit einer Adoption: Von den rund3 700 Adoptionen im Jahr 2018 wurde der Großteil, (61 %) von Stiefelternvorgenommen. In 171 Fällen (5 %) handelte es sich um eine internationaleAdoption.Recht auf Leistungen der sozialen Sicherheit und angemessene LebensbedingungenIn Artikel 26 und 27 der UN-Kinderrechtskonvention ist zudem das Recht jedenKindes auf einen Lebensstandard festgehalten, der ihn in seiner körperlichen undsozialen Entwicklung fördert. Nach der EU-weiten Haushaltserhebung EU-SILC(European Survey on Income and Living Conditions) waren in Deutschland im Jahr2018 mit 17,3 % etwas weniger Kinder und Jugendliche von Armut und sozialerAusgrenzung bedroht als im Vorjahr (18,0 %) - es konnten sich auch wieder mehrHaushalte mit Kindern eine einwöchige Urlaubsreise leisten: Während 2017 noch15,5 % der in Haushalten mit Kindern lebenden Personen angaben, dass dies fürsie finanziell nicht möglich sei, waren es zuletzt 13,4 % dieser Personen.Schutz vor Gewalt, Misshandlung, Missbrauch und VerwahrlosungNach der UN-Kinderrechtskonvention stehen Kinder unter dem besonderen Schutz desStaates. Im Jahr 2018 haben die Jugendämter in Deutschland im Rahmen ihresSchutzauftrages bei rund 50 400 Kindern und Jugendlichen eineKindeswohlgefährdung aufgrund von Vernachlässigung, psychischer, körperlicheroder sexueller Gewalt festgestellt - das waren 10 % mehr als im Vorjahr. 2018wurden in diesem Zusammenhang auch mehr Minderjährige in Deutschland zu ihremSchutz in Obhut genommen: In rund 6 200 Fällen haben die Jugendämter Kinder oderJugendliche aufgrund von Misshandlungen, in 6 000 wegen Vernachlässigungen undin 840 Fällen aufgrund von sexueller Gewalt zu ihrem Schutz vorübergehend inObhut genommen. Weil eine Gefährdung des Kindeswohls anders nicht abzuwendenwar, haben die Familiengerichte 2018 zudem in rund 7 500 Fällen einenvollständigen und in weiteren 8 500 Fällen einen teilweisen Entzug derelterlichen Sorge angeordnet.