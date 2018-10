Bonn (ots) - Am 13. Oktober ist der Internationale Tag derKatastrophenvorsorge. Die Vereinten Nationen, die diesen Welttag 2009ins Leben gerufen haben, berichten im Vorfeld, dass Erdbeben undTsunamis für mehr Todesfälle verantwortlich sind als extremeWetterereignisse wie Wirbelstürme und Dürre. Demnach haben dieseNaturkatastrophen in den vergangenen 20 Jahren 747.234 Menschenlebengefordert."Die verheerenden Folgen der Erdbebenserie und des Tsunamis fürdie Menschen auf der indonesischen Insel Sulawesi zeigen: Es gibtLänder, in denen Katastrophenvorsorge und das Management vonKatastrophenrisiken eine besonders wichtige Rolle spielen müssen. DieMenschen in diesen anfälligen Regionen müssen verstehen, wie siereagieren sollen. Das kann Leben retten", so Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". "DerPazifische Feuerring ist die aktivste seismische Zone der Welt. Etwa90 Prozent der weltweiten Erdbeben ereignen sich dort und das Risikoeines damit verbundenen Tsunami ist extrem hoch. Frühwarnsysteme sindebenso wichtig wie Sensibilisierungsmaßnahmen undEvakuierungsübungen", so Roßbach.Für das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" ist dieKatastrophenvorsorge ein wesentlicher Bestandteil der humanitärenHilfe. Spezielle Vorsorgeprogramme können verhindern, dassNaturereignisse zu Katastrophen werden, indem sie den Menschenhelfen, sich besser auf drohende Naturkatastrophen vorzubereiten.Jeder in die Katastrophenvorsorge investierte Euro spart vier Euro inder Nothilfe. Die Bündnismitglieder von "Aktion Deutschland Hilft"ergreifen daher im Vorfeld extremer Naturereignisse wichtigeMaßnahmen der Katastrophenvorsorge. Dazu zählen unter anderemerdbebensicheres Bauen, flutsichere Unterkünfte, das Schulen vonNothilfe-Teams oder der Aufbau von Warnsystemen. Außerdem werdenlokale Erste-Hilfe-Gruppen gebildet, Notfallpläne ausgearbeitet undEvakuierungen eingeübt.Zu der nachhaltigen Hilfe etwa der Bündnisorganisation WorldVision gehören die Entwicklung von Frühwarnsystemen, die Schulung derBevölkerung zum Verhalten während einer Katastrophe sowie dieBereitstellung von Notfallkits für Katastrophenvorsorge-Komitees. Dabei großen Naturkatastrophen Menschen mit Behinderung und ältereBevölkerungsgruppen besonders gefährdet sind, bereitet zum BeispielAWO International diese in Krisensimulationen auf den Ernstfall vor.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell