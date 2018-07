Internationaler Tag der Genossenschaften im Raiffeisen-Jahr 2018 (FOTO)

Montabaur (ots) -Der Vorstand der DeutschenFriedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft besuchte aus Anlass desInternationalen Tages der Genossenschaften (7. Juli) die AkademieDeutscher Genossenschaften auf Schloss Montabaur. Der Tag wird jedesJahr am ersten Samstag im Juli gefeiert. Im Raiffeisen-Jahr 2018steht er unter dem Motto "nachhaltige Gesellschaften durchKooperation".Dr. Yvonne Zimmermann, Vorstandsvorsitzende der Akademie DeutscherGenossenschaften, führte Werner Böhnke und Josef Zolk,Vorstandsvorsitzender und stv. Vorstandsvorsitzender der DeutschenFriedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft, durch die Akademie. WernerBöhnke erklärte: "Am Internationalen Tag der Genossenschaftengedenken Menschen alljährlich einer u. a. von Friedrich WilhelmRaiffeisen begründeten starken Idee. Sie bekennen sich zu einergemeinsamen und solidarischen Wirtschaftsordnung. Und sie machendarauf aufmerksam: Genossenschaften tragen zu einer - ganz im Sinnedes diesjährigen Mottos - nachhaltigeren Orientierung bei." JosefZolk begrüßte die wachsende Anzahl von Genossenschaftsmitgliedern inDeutschland und weltweit. "Im Raiffeisen-Jahr 2018 freuen wir uns,dass immer mehr Menschen von der Genossenschaftsidee begeistert sindund die Ideale Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltungin ihrem Alltag praktisch leben. Mehr als 22 Millionen Menschen inDeutschland und mehr als eine Milliarde Menschen weltweit sindGenossenschaftsmitglieder - Tendenz steigend."Mit dem Aktionstag, 1923 von der "International CooperativeAlliance" ausgerufen, wird der Tag im Raiffeisen-Jahr 2018 zum 96.Mal gefeiert. Er soll das Bewusstsein für Genossenschaften weltweitschärfen und deren Bedeutung hervorheben. Zugleich soll der Taginternationale Solidarität, ökonomische Effizienz, Gleichheit undWeltfrieden als Erfolge und Ideale der Genossenschaftsbewegung feiernund fördern.Als eine der führenden Managementakademien in Deutschland bietetdie Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) mit Sitz in Montabaurfür Genossenschaftsbanken und genossenschaftliche Unternehmen einbreites Angebot an Management- und Qualifizierungsprogrammen,Universitätsstudiengängen, Seminaren, Foren oder bankindividuellenLösungen zu allen strategischen und aktuellen Themen in Management,Leadership und Transformation. Die Teilnehmer profitieren vomExpertennetzwerk der ADG, das mit über 800 Dozenten aus Wissenschaft,Unternehmensberatung und -praxis besetzt ist. Darüber hinauskooperiert die ADG mit Partnern wie der Steinbeis-Hochschule Berlin,der größten Privatuniversität Deutschlands.Das Raiffeisen-Jahr 2018 unter der Schirmherrschaft vonBundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist das Jubiläum fürFriedrich Wilhelm Raiffeisen unter dem Motto "Mensch Raiffeisen.Starke Idee!". Am 30. März 2018 jährte sich der Geburtstag desReformers zum 200. Mal. Die Genossenschaftsfamilie ist dankbar undstolz zugleich, dass heute mehr als 22 Millionen Menschen inDeutschland Mitglied einer Genossenschaft sind, weltweit sind es mehrals eine Milliarde.Weitere Informationen:Fotomaterial wird online unter www.raiffeisen2018.de/presse fürdie Berichterstattung zur Verfügung gestellt. Aufwww.raiffeisen2018.de und in den sozialen Netzwerken Facebook,Twitter und Instagram (@raiffeisen2018) gibt es Informationen undInteressierte sind zum Mitdiskutieren eingeladen. Der offizielleHashtag auf allen Kanälen ist #raiffeisen2018. Mehr Informationen zumInternationalen Tag der Genossenschaften finden sich unterwww.coopsday.coop.Pressekontakt:RAIFFEISEN 2018 OrganisationsbüroAndreas Eder030/30 88 11 - 41medien@raiffeisen2018.deBei Veröffentlichung freuen wir uns über einen digitalen Beleg.Original-Content von: Raiffeisen 2018 Organisationsbüro, übermittelt durch news aktuell