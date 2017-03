Internationaler Tag der Frauen am 8. März 2017 / Sozialverband warnt: Altersarmut ist oft Frauensache

Berlin (ots) - Der Sozialverband SoVD warnt vor steigenderFrauenaltersarmut. Diese Entwicklung belegen Zahlen, die dem SoVDvorliegen. So erhielten westdeutsche Männer im Ruhestand 2014 imSchnitt monatlich 994 Euro. Im Vergleich dazu erhielten westdeutscheFrauen im gleichen Zeitraum mit 576 Euro rund 42 Prozent weniger ausder Rentenkasse. "Frauen müssen raus aus der Armutsfalle. Und diesesZiel hat erst dann eine Chance, wenn entsprechende Weichenstellungenim Erwerbsleben erfolgt sind", fordert Edda Schliepack,Bundesfrauensprecherin des SoVD, anlässlich des InternationalenFrauentages. "Denn wer im Job zu wenig verdient, landet im Alterschnell in der Grundsicherung. Deshalb ist es so fatal, dass die weitüber sieben Millionen Minijobs in Deutschland zum größten Teil vonFrauen besetzt sind", betont Edda Schliepack. Die Frauensprecherinfordert ein Umdenken: "Insbesondere finanzielle Unabhängigkeit istfür Frauen unverzichtbar, damit das Ende einer Beziehung nicht zumfinanziellen Desaster wird. Zudem muss endlich Schluss sein mit derNiedriglohnpolitik. Darum darf es keine Ausnahmen vom Mindestlohngeben. Auch ist gleicher Lohn für gleiche Arbeit eine zentraleVoraussetzung für die Vermeidung von Frauenaltersarmut."Darüber, wie Altersarmut entsteht und wie sie wirksam bekämpftwerden kann, informiert der SoVD umfassend im Rahmen derdeutschlandweiten Informationskampagne "Lieber NICHT arm dran". Nebenaktuellen Zahlen, Daten und Fakten hat der Verband ein Konzeptveröffentlicht, das konkrete Lösungswege aufzeigt. Die Kampagnerichtet sich sowohl an die politischen Entscheidungsträger als auchan die Bevölkerungsgruppen, für die das Risiko wächst, im Alter zuverarmen.Zur SoVD-Kampagnenseite sovd.de/arm-im-alterAuf Twitter: #liebernichtarmdran100 Jahre SoVD: sovd.de/100Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell