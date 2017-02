Istanbul (ots/PRNewswire) -Filme zum Thema Verrat und Widerstand treten bei dem vomStadtbezirk Çekmeköy organisierten internationalen Kurzfilmwettbewerbmit dem Titel "July 15 - Betrayal and Resistance" gegeneinander an.Çekmeköy, ist einer der Bezirke in Istanbul, der im Jahr 2016einen Kurzfilmwettbewerb zum Thema "Recht und Gnade" und der Führungdes türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan organisierte. DasThema des zweiten Kurzfilmwettbewerbs wurde als "Verrat undWiderstand" festgelegt und durch die Reaktion des türkischen Volksauf eine Gruppe besatzender, terrorisierender Coup-Verschwörerinspiriert, die die türkische Armee und die staatliche Bürokratieinfiltriert hatten, um die legitime Regierung der Türkei am 15. Juli2016 zu stürzen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/462354/July_15___Betrayal_and_Resistance.jpg )Der internationale Kurzfilmwettbewerb von Çekmeköy soll ein Tributin Form von Kurzfilmen für die Tausende von Widerstandsreaktionengegen den Verrat in der Nacht des 15. Juli sein. Der Wettbewerbbegrüßt internationale Teilnehmer, die den versuchten Verrat vom 15.Juli aus der Perspektive verschiedener Künstler interpretiert. DerWettbewerb zielt ferner auf die Bewältigung des Phänomens "Verrat undWiderstand" durch unsere Öffentlichkeit gegen diese Initiative alsManifestation heroischen Widerstands aus sozialen, kulturellen undkünstlerischen Rahmenbedingungen.Ahmet Poyraz, der Bürgermeister des Stadtbezirks Çekmeköy, ist derInhaber des Projekts und die Jury setzt sich aus den RegisseurenMustafa Sevki Dogan und Mesut Uçakan, dem Soziologen Erol Erdogan,den bekannten Schauspielern Turgay Tanülkü und Hakan Boyav sowie denJournalisten Metin Yüksel und Meryem Ilayda Atlas zusammen.Preis von 112.000 Türkischen LiraAusgezeichnet werden die Kurzfilme nach der vorläufigen Auswahldes Gremiums und der Juryauswertung im Rahmen einer Zeremonie am 13.Juli. Der erste, zweite und dritten Platz der Kurzfilme sind mitjeweils 30.000, 20.000 und 15.000 dotiert. Außerdem ist dieSonderauszeichnung Sehit Ömer Halisdemir Special Award mit 12.000 TLund die Sonderauszeichnung der Jury mit 10.000 TL dotiert. Insgesamtfünf ausgewählte Filme erhalten eine lobende Erwähnung und jeweils5.000 TL an Preisgeld. Insgesamt wird ein Preisgeld von 112.000 TLbei dem Wettbewerb vergeben.BewerbungsannahmeFiktive, Animations-, Dokumentar- und Experimentalfilme indigitaler Form, die nicht länger als 15 Minuten sind, können amWettbewerb "Betrayal and Resistance" teilnehmen. Bewerbungen werdenbis zum 2. Juni 2017 auf http://www.ihanetvedirenis.com angenommen.Filme werden nach Skript, Regie, Geschichte, Kameralicht undHaupttitelkriterien bewertet.https://www.youtube.com/watch?v=uqQdY6Zq6fA&t=30shttps://www.youtube.com/watch?v=MCHErfSCsughttps://www.youtube.com/watch?v=uqQdY6Zq6fA&t=295sPressekontakt:Cem Mutlu+90-542-2415753Original-Content von: Cekmekoy Municipality, übermittelt durch news aktuell