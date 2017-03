Internationaler Kongress der Spitzen-Sportmedizin erstmals in Berlin / Neueste Therapien, OP-Methoden, Behandlungsansätze - auch für den Breitensport (FOTO)

--------------------------------------------------------------Kongress Sportmedizinhttp://ots.de/ACSWk--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Sie betreuen Nationalmannschaften im Fußball, Karate undEishockey, behandeln die Europacup-Sieger im Volleyball, Teams derFußball-Bundesliga und Skirennläufer. Sie sind für den Ironman unddie Olympischen Spiele im Einsatz. Tennisprofis, Skispringer,Triathleten profitieren von ihnen genauso wie Eiskunstläufer,Handballer und Zehnkämpfer. Jetzt kommt die geballteHochleistungs-Sportmedizin nach Berlin! Auf ihrem ersteninternationalen Kongress in der deutschen Hauptstadt tauschen sichdie renommiertesten Orthopäden, Chirurgen, Sportwissenschaftler,Traumatologen und Sporttherapeuten aus Deutschland, Österreich undder Schweiz mit ihren europäischen Kollegen über neueste Therapien,OP-Methoden und Behandlungsansätze aus.Kein Spitzensport funktioniert ohne kontinuierliche medizinischeBetreuung. "Ein Leistungssportler hat 15-20 Trainingseinheiten proWoche und die meisten Verletzungen passieren im Training. Deshalb istes wichtig, dass der Arzt seinen Athleten genauestens kennt, umVerletzungen von vornherein zu reduzieren", so Dr. Oliver Miltner,Facharzt für Orthopädie / Unfallchirurgie und Präsident desGOTS-Kongresses in Berlin.Die Öffentlichkeit sieht häufig nur die Spitze des Eisbergs:Ärzte, die in der Fußball-Bundesliga auf den Rasen laufen undSofortmaßnahmen einleiten. Tausende ärztliche Kollegen leisten jedoch"hinter den Kulissen" eine ebenso gute Arbeit. Dies nicht nur währendder Wettkämpfe, sondern bei Behandlungen, im Operationssaal, inmonatelangen Aufbauphasen.Der 32. Internationale Kongress der Gesellschaft fürOrthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS) findet deshalb vom22. bis 24. Juni im Zentrum der bundesdeutschen Politik statt, umhier auf die wichtigsten Fragen in Sport und Medizin aufmerksam zumachen. Unsere Mediziner arbeiten in Kliniken, Praxen, Universitätenund Sportinstituten. Die neuesten Behandlungs-Strategien für denSpitzensport finden auch ihren Weg in die Alltags-Medizin. Denn nur,was auf Dauer in der breiten Masse angewandt wird, ist auchwirtschaftlich. Auf Kongressen kommen das geballte Wissen und dieErfahrungen der Kollegen zusammen.So profitieren auch Hobby- und Breitensportler von derSpitzen-Sport-Medizin und können in höchster Qualität behandeltwerden!Die GOTS - das ist Spitzenmedizin für den Sport. Als trinationaleGesellschaft Deutschland-Österreich-Schweiz, mit 1300 Mitgliedernsorgt sie für den praktischen Wissensaustausch und die Weiterbildungüber Landesgrenzen hinweg. Hospitationen, Fellowships, Symposien,Expertenmeetings und viele andere Formate werden ständig neuetabliert. Enge Beziehungen nach Japan und Korea sowie ein intensivesEuropaaustausch-Programm mit Italien sind nur einige Beispiele derZusammenarbeit in der Hochleistungs-Sportmedizin.Pressekontakt:Kathrin Reisinger-Pressestelle GOTS-Kongress-Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische SportmedizinBreite Straße 10 / 07749 JenaTEL 0177 600 5555MAIL kongress-presse@gots.orgWEB www.gots-kongress.orgOriginal-Content von: Gesellschaft f?r Orthop?disch-Traumatologische Sportmedizin, übermittelt durch news aktuell