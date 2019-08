Internationaler Katzentag: Stubentiger sind die stromsparendsten Haustiere (FOTO)

München (ots) -- Katzen verursachen kaum zusätzliche Stromkosten- Die Haltung von Tieren in Aquarien und Terrarien ist deutlichstrom-intensiver- Technik-Gadgets für Haustiere verbrauchen wenig StromOb Meerschweinchen, Gecko, Hund oder Leguan: Über 30 MillionenHaustiere leben in Deutschland. Auf Platz eins der beliebtestenHaustiere: Die Katze. Doch wie viel Strom verbraucht dasLieblingshaustier der Deutschen eigentlich? Das hat derEnergieanbieter E.ON zum "Internationalen Katzentag" am 8. Augustermittelt.Die gute Nachricht: Katzen erhöhen den Energieverbrauch imHaushalt kaum. Zwar mögen Katzen es im Winter gerne etwas wärmer,dafür muss aber nicht gleich der Heizkörper hochgedreht werden. Eingemütliches Plätzchen auf der Fensterbank oder auf dem Sofa reichtvöllig aus. Wer bei der Auswahl seines Haustiers den Stromverbrauchim Blick hat, ist auch mit einem Hund, Hamster oder Wellensittich gutberaten. Denn für all diese Haustiere fallen so gut wie keinezusätzlichen Energiekosten an. Im Durchschnitt geben Tierliebhabertrotzdem rund 50 Euro pro Monat für ein Haustier aus - für Futter,Unterbringung, Steuern und Tierarzt. Bezogen auf diese Faktoren istdie Haltung von Kaninchen, Hamstern, Meerschweinchen undWellensittichen am günstigsten.Pferde, Fische und Terrarien-TiereHöhere Stromkosten verursachen hingegen Pferde, Fische undTerrarien-Tiere. So werden für Pferde im Jahr rund 100 Euro für dieStallbeleuchtung und den elektrischen Weidezaun fällig. Hinzu kommenwitterungsbedingte Energiekosten, vor allem in kalten Wintern. FürFische in einem 200 Liter-Becken mit einer Wassertemperatur von 28bis 30 Grad kann man mit rund 200 Euro Stromkosten pro Jahr rechnen.Hinzu kommen Kosten für die Beleuchtung. Energiespartipp:Pflegeleichte Tiere wie Goldfische mögen es deutlich kühler, ihnenreichen 16 bis 18 Grad. Das halbiert die Energiekosten. Amenergieintensivsten sind exotische Tiere in Terrarien wie Geckos,Schildkröten und Schlangen, denn die meisten mögen es gerne warm. Dasschlägt sich in den Energiekosten nieder und kann für einen Gecko ineinem zwei Meter langen und ein Meter hohem Terrarium jährlicheStromkosten von 250 Euro ausmachen.Technik-Gadgets für HaustiereOb automatischer Futterspender, Katzen-Wasserbrunnen oderelektrischer Fellpfleger: Immer mehr Technik-Gadgets erleichtern denAlltag mit Katze, Hund und Co. Überschaubar sind zum Glück auch hierdie Stromkosten: Diese liegen zwischen 1 Euro und 5 Euro im Jahr. EinBeispiel: Ein Katzen-Trinkbrunnen (Stromverbrauch: ca. 2-5 Watt), dertäglich etwa 12 Stunden in Betrieb ist, verursacht Stromkostenzwischen und 2,50 und 6,50 Euro pro Jahr.Berechnungsgrundlage bildeten Durchschnittswerte bei einemangenommenen Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde (kWh).Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Maike MollingTel: 0 89-12 54-31 12maike.molling@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell