Berlin (ots) -Inspiriert von der ersten Mondladung entwickelten dieGenossenschaftsbanken im Jahr 1969 den Plan, einen Kreativwettbewerbfür Kinder und Jugendliche ins Leben zu rufen. Heute gilt dietraditionsreiche Initiative "jugend creativ" mit international mehrals 700.000 Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr - davon rund 500.000Beiträge aus Deutschland - als einer der größten Jugendwettbewerbeseiner Art weltweit. Am 1. Oktober 2019 startet der InternationaleJugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken mitSchirmherrin Iris Berben und einem Grußwort von BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier ins 50-jährige Jubiläum. "Glück ist ..."lautet das diesjährige Thema und lädt Kinder und Jugendliche aussieben europäischen Ländern ein, sich in Bildern und Kurzfilmen aufeine kreative Suche nach dem Glück zu begeben und zu zeigen, was siepersönlich damit verbinden."Ich denke, es ist wichtig, jungen Menschen Mut zu machen undihnen aufzuzeigen, dass es die eigene Interpretation von Glück gibt.Ebenso wichtig ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Kreativität zuunterstützen und darin, sich selbst auszudrücken, wer sie sind, wassie denken und wo ihre Stärken liegen. Und genau das macht dieserWettbewerb, deshalb unterstütze ich ihn sehr gern", so SchauspielerinIris Berben. In seinem Grußwort zum 50. Jugendwettbewerb sagtBundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Die Frage nach dem Glückist nicht nur eine der ältesten Fragen der Menschheit - sie ist auchniemals endgültig beantwortet."Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 13sowie Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre, die nicht mehr zurSchule gehen, in den drei Kategorien Bildgestaltung, Kurzfilm undQuiz. Die Unterlagen zum Wettbewerb sind ab Oktober bei denteilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken erhältlich. Dortkönnen die Bilder und Quizscheine auch eingereicht werden. Kurzfilmewerden online auf das Videoportal www.jugendcreativ-video.dehochgeladen. Einsendeschluss für alle Beiträge ist der 21. Februar2020.Initiative für nachhaltige Kreativitäts- und Talentförderung NachJurierungen auf Orts- und Landesebene wählen im Mai 2020 zweiExpertenjurys die besten Bilder und Filme Deutschlands aus. DieBundessieger werden mit der Teilnahme an der begehrtenBundespreisträgerakademie ausgezeichnet: Sie verbringen im August2020 eine Woche in der Internationalen Bildungsstätte JugendhofScheersberg an der Ostsee. In Werkstätten wie Bildgestaltung,Fotografie oder Filmproduktion werden sie von professionellenFilmemachern, Medien- und Kunstpädagogen unterstützt. DieTalentschmiede gilt als Höhepunkt des Wettbewerbs und unterstreichtden Fördergedanken. Unter den ehemaligen Preisträgern sind heuteerfolgreiche Künstler wie Trickfilmregisseur und Oscar-PreisträgerThomas Stellmach. Seit Jahren unterstützt er die Initiative als"jugend creativ"-Bundesjuror sowie als Filmexperte in derPreisträgerakademie."Seit 1970 haben international schätzungsweise über 90 MillionenKinder am Wettbewerb teilgenommen. Diese beeindruckende Zahl istAusdruck dafür, dass wir den richtigen Weg gehen und unser EngagementEntwicklungen nachhaltig fördert: die der Persönlichkeit, dieKreativität und das europäische Miteinander", so Marija Kolak,Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR).Im Bereich Bildgestaltung haben die erstplatzierten Bundessiegernoch die Chance auf eine internationale Auszeichnung, derenPreisträger am 9. September 2020 im Rahmen der großenJubiläumsveranstaltung in Berlin bekannt gegeben werden.Auch Glücksforscherin Maike van den Boom, WissenschaftsautorStefan Klein, die Nachwuchsschauspieler Oskar Keymer und Jule Hermannsowie die Deutsche Filmakademie unterstützen die Jubiläumsrunde. DasWettbewerbsmotiv zum 50. Jugendwettbewerb und weiteres Bildmaterialfinden Sie unter: www.jugendcreativ.de/pressebilderFür Hörfunkmedien steht ein Audio-Interview mit Schirmherrin IrisBerben zum 50. Auch Glücksforscherin Maike van den Boom, WissenschaftsautorStefan Klein, die Nachwuchsschauspieler Oskar Keymer und Jule Hermannsowie die Deutsche Filmakademie unterstützen die Jubiläumsrunde. 