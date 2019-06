Internationaler Jugendtag endet mit Gottesdienst in der Arena (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen hat der InternationaleJugendtag (IJT) der Neuapostolischen Kirche (NAK) am 2. Juni 2019seinen Höhe- und gleichzeitig Schlusspunkt erreicht. NachdemKirchenoberhaupt Jean-Luc Schneider den 30.000Gottesdienstteilnehmern in der Düsseldorfer Arena den liturgischenSegen ausgesprochen hatte, verabschiedete er sich mit Worten desDankes an alle Helfer, die durch ihren ehrenamtlichen Einsatz den IJTermöglicht hatten.Mit Dank und Gratulation für die "großartigen Tage" hatteStammapostel Schneider den Gottesdienst begonnen. Diesen richtete erim Namen der Kirchenleitung an die Jugendlichen: "Ihr habt sehr vielgetan, um diese Tage vorzubereiten. Ihr habt gemeinsam gearbeitet undgeschwitzt. (...) Ich habe das als sehr schön empfunden, wie ihr dasalles miteinander gestaltet habt. Ihr habt das Jugendtags-Motto 'Hierbin ich' verinnerlicht, damit gearbeitet und es in wunderbarer Weiseentfaltet. Ich fand das einfach fantastisch - herzlichen Dank dafür!"In seiner Predigt wählte Schneider das Motto als erstenSchwerpunkt. "Hier bin ich" sage zunächst Gott zu den Menschen undsei ihnen nahe. "Hier bin ich" sage darauf auch der Mensch, derGottes Ruf erhöre und seine Bereitschaft zeige, Gott und dem Nächstenzu dienen. Der Dienst am Nächsten, überhaupt das Gestalten desMiteinanders, entwickelte sich zum Hauptthema der Predigt.Entsprechend hatte Schneider Johannes 13,34.35 als Predigtgrundlagegewählt: "Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinanderliebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihrLiebe untereinander habt." (Luther 2017)Im Vorprogramm wechselten sich Gesangssolisten und Poetry-Slammersich mit einem 350-köpfigen Jugend-Sinfonie-Orchester ab sowie einemChor aus mehr als 3.500 jugendlichen Sängern. Nach dem Gottesdienstfeierten die jungen Besucher zu viel Musik den Abschluss eines fürsie eindrucksvollen Wochenendes.Ähnlich vielfältig war das Programm in der Arena am Vorabendgestaltet: Das Musik-Event "Jesus the Light in us" begeisterte dieJugendtagsteilnehmer mit typischen Rhythmen aller fünf Kontinente.Europa wurde mit einem Fahnenlauf aller Länder repräsentiert und demChor- und Orchestervortrag Beethovens "Ode an die Freude".Spontan erhoben sich 30.000 junge Menschen, sangen "Freude schönerGötterfunken" mit und zeigten damit ihre Verbundenheit undSolidarität zu einem vereinten Europa und seinen Werten.Berichte und Eindrücke vom IJT-Wochenende: www.ijt2019.orgPressekontakt:Frank Schuldt M.A.Referent für ÖffentlichkeitsarbeitNeuapostolische Kirche Westdeutschland K.d.ö.R.Kullrichstr. 144141 Dortmund+49 231 57700-55+49 179 6706375f.schuldt@nak-west.dewww.nak-west.deOriginal-Content von: Neuapostolische Kirche Westdeutschland, übermittelt durch news aktuell