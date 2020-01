Prag (ots/PRNewswire) - Beim Dakar 2020 Rennen in der saudiarabischen Wüstezögerte der leidenschaftliche Motorsportfan und internationale UnternehmerRobert Szustkowski nicht, für seine Karriere ein weiteres Zeichen zu setzen: erstellte das neue "Green Energy" Projekt E Power Control vor.Das Projektlogo war auf dem großen Rallye-Truck, den Szustkowski durch diearabische Wüste lenkte, kaum zu übersehen. Nur wenigen Zuschauern war jedoch diewahre Bedeutung des futuristischen Projekts bewusst, das in Kürze ein virtuellesKraftwerk erneuerbarer Energie von Tragweite hervorbringen wird.E Power Control ist ein virtuelles Kraftwerk und Verwaltungssystem auf demneuesten Stand der Technik, das über vernetzte Einheiten erneuerbare Energieunter den Strom-Endverbrauchern verteilt. Es ermöglicht den Ausgleich imEnergienetz im Bereich unterschiedlicher Energiequellen, darunter aucherneuerbare Energie.E Power in der EntwicklungsphaseDas Projekt hat bereits die Forschungsphase durchlaufen und steckt jetzt in dervollen Entwicklung, bei der ein internationales Technikerteam zwecksImplementierung die abschließenden Messungen vornimmt. Nach Inbetriebnahme wirddas System den Strom durch Verbrauchsvorhersagen und laufende Messungen derElektrizitätsgewinnung aus erneuerbaren Quellen (Wind, Wasser, Solar) direkt anden Quellen kontrollieren können. Dann verteilt es den Strom je nach Bedarf dermit dem System vernetzten Gebäude und kann den Reststrom für den zukünftigenBedarf effizient speichern.In der zweiten Phase der Projektentwicklung geht es um die Effizienzsteigerungdes Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen. Dahinter steckt der Wunsch,Überschüsse aus "grüner" Energie zur Schaffung und Bereitstellung vonServiceleistungen zu verwenden, die nicht auf den Installationsort derEnergiequelle beschränkt sind, wie beispielsweise die "Fertigung" desComputerstroms, die viel von globalen Marken wie Google, Amazon, Microsoft usw.verwendet werden.Unter Verbrauchern steigt das Bewusstsein für grüne Energie"E Power Control wurde aufbauend auf den Erfahrungen von Experten aus denBereichen herkömmliche und erneuerbare Energie, Automation, hoch-entwickelteIT-Technologie, Mechanik und von Herstellern von E-Autos sowie von technischenVisionären, die an der Technologie der Zukunft arbeiten, entworfen," sagt RobertSzustkowski, der an einer internationalen Kampagne für das Projekt arbeitet.Szustkowski versichert, dass E Power Control auf das wachsende Bewusstsein beiden Kunden eingeht, die unabhängig, auf ökonomisch sinnvolle und umweltschonendeWeise ihre Wohnungen mit Strom versorgen möchten. Er fügt hinzu: "Unsere Aufgabeist es, die Sicherheit der Energieversorgung durch ein stabiles Stromnetz zugewährleisten." Das System sieht den Energieausgleich aus erneuerbaren Quellendurch Optimierung und durch wirtschaftliches und technisches Management vonAngebot und Nachfrage vor.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1062577/E_Power_Control_Szustkowski_Dakar.jpgPressekontakt:Robert Niczewskirobert@bellini-capital.plTel. (+48)-500-020-142Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140326/4490285OTS: E Power ControlOriginal-Content von: E Power Control, übermittelt durch news aktuell