Internationaler Glücksspielkonzern GVC spricht sich für einen umfassend regulierten und geöffneten Glücksspielmarkt in Deutschland aus

Lizenzsystem für Online-Sportwetten, -Casinospiele und -Pokerstellt Schutzziele des Staates sicher und bekämpft denSchwarzmarkt- Lizenzierung dieser Onlineangebote entspricht der digitalenLebenswirklichkeit der Verbraucherinnen und VerbraucherGVC Holdings PLC, einer der weltweit größten börsennotierten Gaming-Unternehmen,das u.a. mit seiner führenden Sportwettenmarke bwin im deutschen Markt aktivist, hat sich gegenüber den Ländern für eine moderne Regulierung desGlücksspielmarktes in Deutschland ausgesprochen. Die Länder setzen MitteNovember ihre Beratungen zur zukünftigen Glücksspielregulierung in Deutschlandfort. Dabei geht es insbesondere auch um einen neuen Glückspielstaatsvertrag,der im Juli 2021 in Kraft treten soll, und die Frage, inwieweit auch weitereOnline-Gamingangebote neben der Sportwette dann in Deutschland lizenziert undreguliert werden sollen.Dr. Martin Lycka, Director of Regulatory Affairs bei GVC: "Die Neugestaltung derGlücksspielgesetzgebung in Deutschland bietet die Chance, mit einerzukunftsweisenden und umfassenden Regulierung staatliche Handlungsfähigkeit undKontrolle in einem wachsenden digitalen Markt zu sichern. GVC begrüßt dasBestreben der deutschen Bundesländer, eine Regulierung zu schaffen, die einlegales, kontrolliertes Angebot von Online-Glücksspielen ermöglicht. Dieses mussnach der festen Überzeugung von GVC neben Sportwetten auch Poker undCasinospiele erfassen, um die Schutzziele einer modernen Glücksspielregulierungsicherzustellen. Nur so lässt sich verhindern, dass weite Teile des Markts imSchwarzmarkt stattfinden und sich einer staatlichen Regulierung komplettentziehen. GVC ist sich seiner Verantwortung für das Erreichen dieser Zielebewusst. Unternehmen unserer Gruppe halten in über 20 Ländern Lizenzen undbieten hier ihre Produkte in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalenRegulierungen an. Das streben wir auch in Deutschland an."Lizenzsystem für regulierte Online-Angebote schaffenNach Überzeugung von GVC kann Deutschland mit einem modernen Staatsvertrag diesteigende Nachfrage nach digitalen Glücksspielangeboten wie Sportwetten,Casinospielen oder Poker in regulierte und überwachte Bahnen lenken. Dr. MartinLycka: "Die Erfahrungen in anderen europäischen Märkten zeigen, dass es nur überein Lizenzmodell gelingt, mit kontrollierten und attraktiven legalen Angebotender digitalen Lebenswelt der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht zu werdenund gleichzeitig einen effektiven Spielerschutz sicherzustellen. Es ist inunserer modernen, vernetzten Welt nicht mehr vermittelbar, wenn digitaleDienstleistungsangebote verboten werden, die in der analogen Welt verfügbarsind."Verbraucherschutz sicherstellenGVC spricht sich für einen effektiven Verbraucher-, Jugend- und Spielerschutzals Herzstück einer künftigen Glücksspielregulierung aus. Lizenzen sollten anklar definierte qualitative Verbraucher-, Jugend- und Spielerschutzvorgabengeknüpft sein, die wirksam auf diese Ziele einzahlen und verantwortungsvollesSpielen stärken. Vor diesem Hintergrund befürwortet das Unternehmen auch dieEinführung selbst gewählter Kundenlimits, wie etwa von den Kunden festgelegteEinzahlungsgrenzen. Dr. Martin Lycka: "Die Verlagerung des Markts ins Internetbietet enorme Chancen für einen verbesserten Verbraucherschutz, die wirkonsequent nutzen sollten. Dazu zählen bekannte und geprüfte Kundenidentitäten,die vollständige Transparenz aller Aktivitäten und die vollständigeDokumentation und Nachvollziehbarkeit aller Einsätze in Echtzeit. Zudemerschließen sich technische Maßnahmen zur Früherkennung suchtgefährdeterSpieler, insbesondere unter Nutzung künstlicher Intelligenz."Nach Einschätzung von GVC kann der Einsatz dieser vielfältigen Maßnahmen einhohes Schutzniveau für die Verbraucherinnen und Verbraucher garantieren.Produktbeschränkungen wie etwa Verbote bestimmter sehr populärer Wettarten, wieLive-Wetten, oder starre, einkommensunabhängige Limits haben sich hingegeninternational als nicht zielführend und kontraproduktiv erwiesen. Sie werden vonder großen Mehrheit der Spielerinnen und Spieler ohne problematischesSpielverhalten nicht akzeptiert. Damit erhöhen sie das Risiko einer Abwanderungder Nachfrage in den unkontrollierten Schwarzmarkt.Staatliche Steuereinnahmen sichernDer deutsche Glücksspielmarkt hat große wirtschaftliche Bedeutung fürDeutschland. Die Nachfrage nach digitalen Glücksspielangeboten wird aktuell nocherheblich durch Schwarzmarktanbieter bedient, bei denen die Entrichtung dervorgeschriebenen Steuern nicht gewährleistet ist. GVC sieht in einerkontrollierten Marktöffnung die Chance, durch die Erteilung von Lizenzen anprivate Anbieter wichtige staatliche Einnahmequellen zu sichern. Damit könntedie Glücksspielindustrie zudem einen maßgeblichen volkswirtschaftlichen Beitragzum Wachstum des Digitalstandortes Deutschland leisten.Staatliches Lotteriemonopol schützenGVC sieht bei einer regulierten Marktöffnung keine Auswirkungen auf diestaatlichen Lotterieangebote und verweist auf die in seinem Auftrag von PwC (UK)erhobene empirische Studie, die mit diesem Ergebnis die Auswirkungen vonOnline-Glücksspielen auf den Lotteriemarkt in 16 EU-Ländern untersucht hat. Dr.Martin Lycka: "GVC akzeptiert und achtet das staatlicheLotterieveranstaltungsmonopol in Deutschland. Aus unserer Sicht schreibt dasEU-Recht keine Öffnung des Lotteriemarkts vor, wenn Online-Casinos zugelassenwerden. Bei Lotterien und beispielsweise Online-Casinos handelt es sich umvöllig unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Zielgruppen undRisikopotenzialen."Beigefügt das offizielle Company Statement von GVC Holdings PLC zu diesem Thema.Über GVC Holdings PLC:GVC Holdings PLC ist ein führendes, global tätiges und börsengelistete GamingUnternehmen. Die Aktien von GVC Holdings PLC (LSE: GVC) notierten von 2004 biszum 1. Februar 2016 am Alternative Investment Market der Londoner Börse (AIM).Am 1. Februar 2016 hat GVC die bwin.party digital entertainment plc. übernommenund ist seit Februar 2016 am Main Market der Londoner Wertpapierbörse gelistet.Am 28. März 2018 hat GVC die Ladbrokes Coral PLC Gruppe übernommen und ist damiteines der größten börsennotierten Gaming-Unternehmen weltweit.Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming Anbieter sowohl im B2C als auch imB2B Markt. GVC bietet die vier Haupt-Produktbereiche Sportwetten, Poker, Casinound Bingo an und hält hier jeweils führende Marktpositionen, unter anderem mitetwa 4 Milliarden Euro Sportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken sindCasinoClub, Sportingbet, bwin, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. DieGruppe hat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 28.000Angestellten und Mitarbeitern sowie 18 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVChält Lizenzen in über 20 Ländern, u.a. in Australien, Belgien, Frankreich,Irland, Italien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark,Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, Südafrika und den USA.Als börsennotiertes Unternehmen ist GVC Mitglied des FTSE 250 Index, in demUnternehmen vertreten sind, die weltweit anerkannte Standards im BereichCorporate Responsibility erfüllen.Weitere Informationen zu GVC finden Sie auf www.gvc-plc.com. 