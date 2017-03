Internationaler Frühschoppen: Zwischen Flüchtlingsstreit und Nationalismus - Zerfällt Europa?, Sonntag, 5. März 2017, 12:00 Uhr

Bonn (ots) - Europa steht weiter mächtig unter Druck.Hunderttausende Flüchtlinge und Migranten allein aus Westafrikamachen sich auf den Weg und drängen an Europas Außengrenzen."Entweder wir handeln jetzt, oder es werden in den kommenden 20Jahren Millionen Afrikaner nach Europa strömen", sagtEU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Er fordert Auffanglager fürFlüchtlinge in Libyen und einen Marschall-Plan für Afrika.Die EU muss handeln und findet doch keine gemeinsame Linie imUmgang mit diesem Andrang, ganz zu schweigen vom Umgang mit denFlüchtlingen, die schon in Europa sind. Und das ist nicht Brüsselseinziges Problem. Auch der Wahlerfolg europakritischer Parteien, derAustritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft und die Kritik desneuen amerikanischen Präsidenten Trump setzen der EU zu. Wie langekann die Staatengemeinschaft diesem Druck noch standhalten? DerEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schlägt ein Reformkonzeptvor, das auf ein Europa "der verschiedenen Geschwindigkeiten"hinausläuft. Liegt hier die Lösung für Europas Probleme? Wie wird dieEU wieder handlungsfähiger?Michael Hirz diskutiert mit fünf Journalistinnen und Journalistenaus fünf Ländern:- Boris Kalnoky, Ungarn, freier Journalist- Aurora Minguez, Spanien, Radio Nacional de España- Peter Pauls, Deutschland, Kölner Stadt-Anzeiger- Cornelia Primosch, Österreich, ORF Brüssel- Haig Simonian, Großbritannien, freier Journalisthttp://ots.de/7XsIiPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell