Internationaler Frühschoppen: Instabil und unberechenbar - Die Welt im Jahr 2018 - Sonntag, 07. Januar 2018, ab 12.00 Uhr

Bonn (ots) - Richtungsentscheidungen, Machtkämpfe und neueKonflikte! Das Jahr 2018 wird ähnlich unruhig werden, wie dasabgelaufene Jahr 2017. In den USA werden die Kongresswahlen imSpätherbst über die künftigen Spielräume von US-Präsident DonaldTrump entscheiden. Analysten erwarten, dass das zweite Jahr seinerPräsidentschaft kaum ruhiger als das erste verlaufen wird. In Europasehen Beobachter weiterhin politische Unsicherheiten durch dieschleppende Regierungsbildung in Deutschland, mögliche Wahlen inItalien im Frühjahr und den Fortgang der Abspaltungstendenzen inKatalonien. Beim Thema Brexit könnte es jederzeit erneut zuKonflikten kommen.Ebenfalls im internationalen Focus stehen die massiven Proteste inder Republik Iran, der neue Gesprächsfaden zwischen Nord- undSüdkorea sowie latente Spannungen im Nahen Osten nach derJerusalem-Entscheidung von Trump.Welche großen Linien wird das Jahr 2018 bringen? Wer wirdinternational den Ton angeben? Inwiefern kann sich Europa neuerfinden?Michael Hirz diskutiert mit fünf Journalistinnen und Journalistenaus fünf Ländern.- Erik Kirschbaum, Los Angeles Times, USA- Andreas Brenner, Deutsche Welle, Russland- Hélène Kohl, Radio Europe 1, Frankreich- Brigitte Fehrle, freie Journalistin, Deutschland- Prof. Xuewu Gu, Publizist, China