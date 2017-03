Berlin (ots) - Anlässlich des bevorstehenden Kabinettsbeschlusseszur Ratifikation der Istanbul-Konvention des Europarats gegen Gewaltgegen Frauen am 8. März erklärt das Institut:"Mit der Ratifikation der Istanbul-Konvention wird Deutschland der23. Vertragsstaat der für den Schutz von Frauen vor Gewalt überauswichtigen Menschenrechtskonvention. Das Vorgehen Deutschlands istmenschenrechtspolitisch wegweisend: Denn mit der grundlegenden Reformdes Sexualstrafrechts im Jahr 2016 hat Deutschland das Prinzip 'Neinheißt Nein' verwirklicht und damit sein innerstaatliches Recht inÜbereinstimmung mit den Anforderungen der Konvention gebracht. Diedeutsche Regelung kann gemeinsam mit den Regelungen einiger andererStaaten, die den Willen der Frau ins Zentrum desVergewaltigungstatbestandes stellen, als Vorbild für die Umsetzungder Istanbul-Konvention dienen.Jetzt müssen Politik und Verwaltung weitere konkrete Schritte fürden Schutz vor Gewalt gehen: Die Umsetzung der neuenStrafrechtsregelungen sollte in der Praxis begleitet werden, etwadurch Schulungsangebote für die Justiz. Außerdem muss Deutschlandsicherstellen, dass alle gewaltbetroffenen Frauen in allen RegionenDeutschlands gleichen Zugang zu Frauenhäusern und Beratungsangebotenerhalten, auch unabhängig von einer Behinderung oder vomAufenthaltsstatus."Weitere InformationenKonvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewaltgegen Frauen und häuslicher Gewalt http://ots.de/fHJxDStrafverfolgung bei sexualisierter Gewalt http://ots.de/qzjBDPressekontaktBettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-13 * Mobil: 0160 966 500 83hildebrand(at)institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell