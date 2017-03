Internationaler Frauentag: SPIE stärkt sein gemischtes Netzwerk So'SPIE Ladies

Paris (ots/PRNewswire) -Aus Anlass des Weltfrauentags am 8. März verstärkt "So'SPIELadies", das interne Netzwerk der SPIE Gruppe, dem Frauen wie Männerangehören, seine Aktivitäten. Mit der Förderung der Entwicklungdieses Netzwerks bekräftigt der unabhängige europäische Marktführerfür multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie undKommunikation seine Prioritäten: Verwirklichung der beruflichenGleichstellung, Förderung gemischter Teams, Anwerbung neuer Talenteund die Beteiligung am Ausbau der Kompetenzen aller Mitarbeiter.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8054951-international-women-day-so-spie-network/Nicht erst auf den Frauentag warten, um aktiv zu werdenDas im Jahr 2015 gegründete Netzwerk So'SPIE Ladies ist innerhalbvon zwei Jahren zu einem entscheidenden Akteur im Rahmen desEngagements für mehr Vielfalt in den Teams von SPIE geworden. DerInternationale Frauentag ermöglicht dem Netzwerk zusätzlicheAufmerksamkeit. , Die Mitarbeiter sollen mit Blick auf die beruflicheGleichstellung noch stärker an einem Strang ziehen. Die aus diesemAnlass stattfindenden konzernweiten Aktivitäten, wie Workshops,gemeinsame Frühstücke, Ausstrahlung der Videos von So'SPIE Ladiesoder Ideenwettbewerbe zur Förderung der Vielfalt in den Teams,appellieren an die Eigeninitiative aller Mitarbeiter. So wird derArbeitstag vor dem 8. März in einigen Niederlassungen von einemDutzend spielerischer Sketche unterbrochen, um die Teams für dieBekämpfung von Stereotypen zu sensibilisieren. All diese Aktivitätenwerden im internen sozialen Netzwerk des Unternehmens, in dem sichbereits mehrere So'SPIE Ladies-Communitys gebildet haben,angekündigt.Die Stellung der Frauen im Unternehmen geht alle anSPIE setzt sich das ganze Jahr über mit Nachdruck für dieberufliche Gleichstellung ein. Die europäischen Tochtergesellschaftenvon SPIE sind bestrebt, die Stellung der Frauen zu verbessern - nichtnur in leitenden Positionen, sondern auch in den technischenBereichen. Seit zwei Jahren existiert ein Programm der wichtigstenMaßnahmen, das sich an alle Mitarbeiter richtet. JedeTochtergesellschaft legt ihren Schwerpunkt entsprechend ihren eigenenPrioritäten auf eine spezielle Maßnahme. Workshops fürErfahrungsaustausche und Brainstormings, Erfahrungsberichte vonSPIE-Mitarbeiterinnen, Mentoring-Programme oder Workshops zurEinstellung von Frauen - all diese Vorschläge wurden durch dasNetzwerk eingebracht.Die Sensibilisierung externer Partner bildet einen weiterenSchwerpunkt. Es werden vermehrt Partnerschaften mit TechnischenHochschulen und Management-Hochschulen geschlossen. EinigeTochtergesellschaften arbeiten zudem mit dem Verein "Elles bougent"zusammen, um in schulischen Einrichtungen jungen Schülerinnen dieTätigkeiten bei SPIE näherzubringen."So'SPIE Ladies": ein lokales NetzwerkIn jeder Tochtergesellschaft führt die Projektleiterin von So'SPIELadies Aktivitäten innerhalb des Netzwerks durch und steht mit derGeschäftsleitung der Tochtergesellschaft in regelmäßigem Kontakt.Darüber hinaus sind lokale Botschafterinnen als "Außenantennen" derProjektleiterinnen tätig, um die Förderung von Frauenkarrieren in denTeams zu unterstützen.Frédérique Weber, Abteilungsleiterin und Projektleiterin von"So'SPIE Ladies" in der Tochtergesellschaft SPIE Nucléaire, fasst denDaseinszweck des Netzwerks so zusammen: "Beweisen, dass wir inunserer Arbeit aufgehen können, dass wir uns auch in technischenBereichen gut integrieren können, Barrieren beseitigen, um unser Zielzu erreichen, und Kandidatinnen für technische Berufe begeistern! ".Über SPIEAls unabhängiger europäischer Marktführer für multitechnischeDienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikationunterstützt SPIE seine Kunden bei Planung, Errichtung, Betrieb undInstandhaltung energieeffizienter und umweltfreundlicher Anlagen.Mit 38 000 Mitarbeitern an nahezu 600 Standorten in 38 Ländernerwirtschaftete SPIE 2015 einen konsolidierten Umsatz von 5,3Milliarden Euro und einen konsolidierten EBITA von 351 MillionenEuro.http://www.spie.comhttps://www.facebook.com/SPIEgrouphttp://twitter.com/spiegroup(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120731/552278 )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8054951-international-women-day-so-spie-network/Pressekontakt:Pascal OmnèsLeiter KonzernkommunikationTel.: + 33 (0)1 34 41 81 11pascal.omnes@spie.comAlexandra RaimbaultVerantwortliche für den Bereich Personalentwicklung und das NetzwerkSo'SPIE LadiesTel.: +33(0)1.34.41.81.21Agence Droit DevantPhilippe HériardTel.: + 33 (0)1 39 53 53 33heriard@droitdevant.frOriginal-Content von: Spie, übermittelt durch news aktuell