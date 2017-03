Hannover (ots) - Täglich werden weltweit 41.100 Mädchen vor ihrem18. Geburtstag verheiratet - das sind 15 Millionen Mädchen jährlich.Besonders verbreitet sind Kinderehen in Entwicklungsländern. So istin Afrika jedes dritte Mädchen noch keine 18 Jahre alt, wenn esverheiratet wird. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8.März ruft Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen StiftungWeltbevölkerung (DSW), dazu auf, die gravierende Benachteiligung vonMädchen vor allem in Entwicklungsländern zu beenden:"Kinderehen müssen endlich der Geschichte angehören. Sie verletzennicht nur die Rechte von Mädchen, sondern sind auch einer derHauptgründe dafür, dass in Entwicklungsländern jedes fünfte Mädchennoch vor ihrem 18. Geburtstag ein Kind bekommt. Aber auch auf anderenGebieten - zum Beispiel im Gesundheits- und im Bildungsbereich -sollten sich Geber- und Empfängerländer entschlossener dafürengagieren, die Rechte und die Selbstbestimmung von Mädchen undFrauen zu stärken. Das ist nicht nur menschenrechtlich geboten,sondern zugleich eine Investition in die Zukunft. Denn wenn Mädchengut gebildet, gesund, aufgeklärt und mit Aussicht auf einen gutenArbeitsplatz aufwachsen, können sie entscheidend zur wirtschaftlichenEntwicklung ihrer Länder beitragen. Gleichberechtigung muss schon imKindesalter anfangen!"Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, allen Menschen - insbesondere jungenMenschen - den Zugang zu Sexualaufklärung und Verhütung zuermöglichen. Durch unsere Projekte in Afrika wissen Jugendliche, wiesie ihre Gesundheit schützen und ihre Lebensperspektiven selbstverbessern können. In Deutschland, in Europa und in Afrika begleitenwir politische Entscheidungsprozesse in Fragen der Familienplanungund Gesundheit.Pressekontakt:Ute StallmeisterPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 2530175 HannoverTelefon: 0511 94373-31E-Mail: ute.stallmeister@dsw.orgInternet: www.dsw.orgSpendenkontoIBAN: DE5625040066038383800 I BIC: COBADEFF250Original-Content von: Deutsche Stiftung Weltbev?lkerung, übermittelt durch news aktuell