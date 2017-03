Internationaler Frauentag: Familiengerechte Arbeitsplätze statt arbeitsplatzgerechte Familien (FOTO)

--------------------------------------------------------------Weitere Informationenhttp://ots.de/56GvF--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -"Männer und Frauen sind gleichberechtigt." So steht es imGrundgesetz. "Doch wenn Paare sich für ein Leben mit Kindernentscheiden, sind es noch immer oft die Mütter, die beruflich undfinanziell Nachteile in Kauf nehmen müssen", kritisiert der Präsidentdes Deutschen Familienverbandes, Dr. Klaus Zeh, anlässlich desInternationalen Frauentages."Auch angesichts bestehender familienpolitischer Instrumente istes nicht gelungen, die Mehrfachbelastung von Frauen zu verringern.Dazu kommt eine gesellschaftliche Nichtachtung der Familienarbeit,die Eltern verletzt und diese wichtige Leistung einfach kleinredet!"Natürlich sind Eltern für ihre Kinder und die Erziehungsarbeitgemeinsam verantwortlich. Gerade im ersten Lebensjahr entscheidensich aber meist die Mütter, ihre Kleinkinder zu versorgen. Und auchdanach wollen sie für ihren Nachwuchs da sein - selbst wenn sie sichdafür zwischen Familie und Beruf zerreißen müssen. Gleiches gilt fürdie Pflege bedürftiger Angehöriger, die ebenfalls überwiegend vonFrauen geleistet wird.Teilzeitarbeit, geringe Rentenansprüche und das beruflicheAbstellgleis sind die Folgen dieser doppelten Belastung. "Doch werSorge für einen Menschen trägt, braucht Zeit", fordert derDFV-Präsident. "Er braucht finanzielle Sicherheit undgesellschaftliche Anerkennung."Es ist eine verhängnisvolle Tendenz, Familienpolitik immer stärkerzu Arbeitsmarktpolitik zu machen. "Wir brauchen familiengerechteArbeitsplätze und keine arbeitsplatzgerechte Familie", betont Zeh.Das umfasst zum Beispiel Arbeitszeitmodelle, die den tatsächlichenBedürfnissen von Kindern entsprechen und vor allem Frauen nach derErziehungsphase dennoch nicht ins berufliche Aus führen. Bei derArbeitsplatzvergabe ist Familien- und Erziehungskompetenz alswichtige Qualifikation zu berücksichtigen. Befristete Arbeitsplätzeund die immer stärkere Flexibilisierung machen berufstätigen Elterndas Leben schwer - die Verantwortung gegenüber ihren Kindern kenntdagegen keine Befristung!In den ersten drei Lebensjahren des Kindes muss die Elternzeitdurch eine echte Wahlfreiheit in der Betreuung abgesichert werden.Dazu brauchen Eltern die entsprechende Infrastruktur und einegleichwertige finanzielle Förderung der Betreuung - unabhängig davon,ob sie zu Hause, in der Krippe oder bei einer Tagesmutterstattfindet. Familien müssen außerdem in den Beiträgen zurSozialversicherung entlastet werden, denn sie zahlen mit ihremgenerativen und dem finanziellen Beitrag doppelt ein und haben kaumnoch das Nötigste zum Leben."Der Internationale Frauentag sollte uns ein Anlass sein, mehr fürdie tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen zu tun", betont derDFV-Präsident. Sie müssen eine Wahl haben, Familien- undErwerbsarbeit nach ihren Vorstellungen zu vereinbaren und sichberuflich fortzuentwickeln. "Familienarbeit ist nicht weniger wertals Erwerbsarbeit - und Gleichberechtigung gilt für beideGeschlechter", so Zeh.In Sachen Familie heißt das: Mütter und Väter sorgen mit ihremNachwuchs für das Bestehen und die Zukunft der Gemeinschaft. Sieverdienen Unterstützung und Anerkennung und dürfen nicht länger einerfinanziellen und zeitlichen Zerreißprobe unterworfen werden!Pressekontakt:Deutscher Familienverband e.V.Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführerwww.deutscher-familienverband.depresse@deutscher-familienverband.deOriginal-Content von: Deutscher Familienverband e.V., übermittelt durch news aktuell