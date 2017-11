Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover 2018: Teams aus Italien, Norwegen, Rumänien, Portugal und - mit der bisher weitesten Anreise - aus Neuseeland sind zu Gast im Großen Garten (FOTO)

Hannover (ots) -Insgesamt über 25.000 km legen die Teams zurück, um ihr Feuerwerkdem Publikum in den Herrenhäuser Gärten zu präsentieren - Neuseelandhat mit ca. 19.000 km Entfernung per Luftlinie die bisher weitesteAnreise seit Beginn des Internationalen Feuerwerkswettbewerbs.Nun ist es (endlich) soweit: Die Eintrittskarten für denInternationalen Feuerwerkswettbewerb 2018 sind ab sofort erhältlich!Im Online Shop als E-Ticket direkt zum Selbstausdruck unterwww.hannover.de/onlineshop oder als Hardtickets in der hannoverschenTourist Information, Ernst-August-Platz 8, sowie an allen bekanntenVorverkaufsstellen."Vier der fünf Teams des nächsten Jahres haben noch nie einFeuerwerk für die Herrenhäuser Gärten designt - darauf bin ichbesonders gespannt. Darüber hinaus ist es eine besondere Ehre für denhannoverschen Wettbewerb, dass ein Team vom 'anderen Ende der Welt'anreist, um hier bei uns teilzunehmen" freut sich Hans ChristianNolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG)Die Termine und Teams 2018 im Überblick:26. Mai: Scarpato Pirotecnica aus ItalienGegründet im Jahr 1784 in Neapel, zieht es Antonio Scarpato Seniormit seiner Familie in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts nachDeutschland, um hier mit seinen wundervollen Feuerwerken das Publikumzu begeistern. Nach kurzer Zeit kehrt er in seinen Geburtsort zurück.Dort übernimmt die nächste Generation Scarpato Protecnica und setztdie Feuerwerkskunst fort. In Rimini, dem heutigen Firmensitz, führtAntonio Scarpato in 6. Generation die Familientradition mit Erfolg,Qualität, Kunst, Innovation und Respekt bis heute fort.09. Juni: North Star Fireworks aus NorwegenNorth Star Fireworks ist der Youngster in der Feuerwerkerszene:Erst 2015 wurde die Firma gegründet. Die vier heutigen Inhaber warenvorher an einigen der größten professionellen Shows in Norwegenbeteiligt, z.B. bei Konzerten von Jean Michel Jarre, Tall ShipsRaces, New Year´s Eve und vielen weiteren. Der Stil der norwegischenFirma ist sehr emotional und besitzt einen hohen Grad anSynchronisation. North Star Fireworks hat seine erste Show außerhalbNorwegens im Rahmen der Pyronale 2017 in Berlin gezeigt - mitriesigem Erfolg! Sowohl die Besucher belohnten die Show mit demTagessieg als auch die Jury kürte sie mit dem 1. Platz.18. August: Pyro Events Team aus RumänienGegründet wurde Pyro Events Team im Jahr 2006 und ist damit derzweite Youngster beim diesjährigen InternationalenFeuerwerkswettbewerb. Pyro Events Team versteht Pyrotechnik als einKunstwerk: von der Konzeption über die technischen Herausforderungenbis zum Design. Sie wollen neue Maßstäbe in der Pyrotechnik setzenund die Leidenschaft dafür an das Publikum weitergeben. Dies habenSie unter anderem als Gewinner der Pyronale 2016 eindrucksvoll unterBeweis gestellt.01. September: Macedos Pirotecnia aus PortugalMacedos Pirotecnia wurde 1934 von Joaquim Macedo da Silvagegründet und wird seitdem als Familienbetrieb geführt. Ihre Qualitätbeweisen sie durch zahlreiche Siege und Preise bei nationalen undinternationalen Wettbewerben - von Europa bis Afrika, von Amerika bisAsien. Beim Shanghai International Festival of Musical Fireworks 2000wurden sie mit einem Excellence Prize ausgezeichnet. MacedosPirotecnia hält darüber hinaus einen Guinness-Weltrekord: 2006zündeten die Portugiesen 66.326 Raketen innerhalb von acht Minuten.15. September: Firework Professionals aus NeuseelandFirework Professionals entwirft seit fast vierzig Jahrenschillernde pyrotechnische Displays - Der CEO Anthony Lealand wirdmittlerweile als "Großvater" des neuseeländischen Feuerwerksbezeichnet. Mit Sitz in Christchurch konzipieren sie viele Shows zuoffiziellen Feierlichkeiten wie Jubiläen, Eröffnungsveranstaltungenoder Feiertagen. Bewundern konnte man Firework Professionals auch beivielen Wettbewerben, unter anderem beim "International Music andFireworks Festival" 2006 in Shanghai, 2010 bei "Flammende Sterne" inOstfildern sowie in Decazeville beim "Festival Intercontinential Feuxd'Artifices" im Jahr 2004.Tipp für FeuerwerksfansBesonderer Geschenktipp zu Nikolaus oder Weihnachten: DieDauerkarte für alle fünf Termine oder die Familienkarte (gültig füreine Veranstaltung) für zwei Erwachsene und zwei Kinder. BeideSonderkarten sind nur im Onlineshop und in der Tourist Information amErnst-August-Platz 8 erhältlich.RahmenprogrammBevor der Abendhimmel über den Herrenhäuser Gärten zurProjektionsfläche für die international renommierten Pyro-Teams wird,gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Live-Musik im Gartentheater undauf der Probenbühne, Walk-Acts und Kleinkünstler, Theateraufführungenund viele Mitmachaktionen für Kinder verkürzen den Besuchern dieWartezeit. 2017 waren alle Termine teilweise weit im Vorfeldausverkauft - damit besuchten insgesamt rund 55.000 Gäste denInternationalen Feuerwerkswettbewerb im Großen Garten.Für alle, die den Besuch des Internationalen Feuerwerkswettbewerbsmit einer Übernachtung in Hannover verbinden möchten, hat die HMTGdas Erlebnispaket "Hannover explosiv" geschnürt:www.hannover.de/explosiv.Bilder zur redaktionellen Verwendung sowie weiteres Pressematerialfinden Sie unter www.hannover.de/feuerwerk-presse.