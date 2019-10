Internationaler Exit: Farmako wird Teil von AgraFlora (FOTO)

Frankfurt (ots) -Farmako, das Frankfurter Unternehmen für pharmazeutischenGroßhandel, wird Teil der AgraFlora Organics International Inc. ausKanada. Das börsennotierte Unternehmen (CSE: AGRA / Frankfurt: PU31),viertgrößter Produzent von Cannabis weltweit, übernimmt 100 Prozentder Unternehmensanteile der "The Good Company GmbH",Mutterunternehmen der Farmako GmbH. Der Kaufpreis für dendrittgrößten unabhängigen Großhändler für medizinisches Cannabis inDeutschland hat ein Volumen von 15 Millionen Euro.Farmako wurde Ende 2018 gegründet und hat seit dem operativenStart im März 2019 1,6 Millionen Euro Umsatz im Bereich Distributionvon pharmazeutischem Cannabis erzielt. Die Firma erhielt die für denHandel notwendigen Genehmigungen und Lizenzen im Februar 2019 undkonnte sich inzwischen als einer der führenden Distributoren auf demdeutschen Markt positionieren. Das Vertriebsnetzwerk umfasst rund20.000 Apotheken, die Farmako mit pharmazeutischem Cannabis beliefernkann. Zudem verfügt Farmako über eine Lizenz in Großbritannien sowieStandorte in Dänemark und Luxemburg.AgraFlora ist mit 251 Tonnen (prognostizierte Produktionskapazitätfür 2020) der viertgrößte Hersteller von Cannabis weltweit. Farmakowird künftig die exklusive Vertriebsgesellschaft von AgraFlora inDeutschland und Europa. Damit entsteht eine integrierteWertschöpfungskette aus Produktion und Distribution, die eineBelieferung von Patienten in Europa mit qualitativ hochwertigemCannabis garantiert.Versorgung der Patienten im Fokus von Farmako "In Deutschland gibtes inzwischen fast 100.000 Patienten, die medizinisches Cannabisnutzen. Ihre Versorgung ist unser primäres Ziel. Mit AgraFlora habenwir nun einen sehr starken Partner gefunden: Die Kombination ausihren Anbau-Kapazitäten und unserem Distributions-Netzwerk sorgt füreine volle vertikale Integration und ermöglicht zukünftig einereibungslose Versorgung mit pharmazeutischem Cannabis", so KatrinEckmans, CEO der Farmako GmbH.AgraFlora sieht durch die Übernahme großes Potenzial inDeutschland und Europa Brandon Boddy, Chairman und CEO von AgraFlora:"Die Marktchancen für medizinisches Cannabis in Deutschland waren vonAnfang an ein fester Bestandteil der globalen Wachstumsstrategie vonAgraFlora. Wir stufen Deutschland schon lange als einen derspannendsten medizinischen Cannabis-Märkte der Welt ein, da esfortschrittliche Vorschriften, eine schnell wachsende Patientenzahlund einen Versicherungsschutz für über 60 Prozent der Verschreibungengibt - der Kauf von Farmako bestärkt unsere These. Die fusionierteEinheit wird mit erstklassigen Produktionsanlagen und einem starkenDistributionsnetzwerk ausgestattet sein und wird auf dem europäischenMarkt erfolgreich agieren."Verkaufserlös über Aktienanteile und Cash "Wir haben uns ausverschiedenen vorliegenden Optionen wie Finanzierungsrunde und reinemCash-Verkauf für die bestmögliche Variante entschieden. Wir haltenden Aktienkurs von AgraFlora für unterbewertet und sind von einerpositiven Entwicklung überzeugt. Die Kombination aus Aktientausch undBargeld lässt uns als Gründer und Gesellschafter viele Chancen aufeine weitere Steigerung des Verkaufserlöses", sagt Sebastian Diemer,Gründer von Farmako.Das Gesamtvolumen des Exits beträgt mindestens 15 Millionen Euround setzt sich aus einem Aktientausch und Cash zusammen. Der Großteildes Verkaufserlöses fließt über Aktienanteile an AgraFlora an Gründerund Gesellschafter der Farmako GmbH. Farmako wird nach dem Verkaufals Gesellschaft bestehen bleiben. AgraFlora löstGesellschafterdarlehen ab und stattet Farmako mit frischem Kapitalaus.Über FarmakoDie Farmako GmbH ist ein pharmazeutischer Großhändler mit Sitz inFrankfurt. Dabei setzt das Unternehmen auf die Distribution vonmedizinischem Cannabis an Apotheken mit dem Ziel, denVersorgungsrückstand von Patienten im Bereich vonCannabis-Arzneimitteln aufzuholen. Farmako plant eine Ausweitung desGeschäftsmodells in weitere europäische Länder mit entsprechendergesetzlicher Grundlage. Bereits jetzt hat Farmako Niederlassungen inDeutschland, Dänemark und Großbritannien. www.farmako.deÜber AgraFloraAgraFlora Organics International Inc. ist einwachstumsorientiertes und diversifiziertes Unternehmen mit Fokus aufdie internationale Cannabis-Industrie. Das Unternehmen mit Sitz inVancouver ist Joint Venture-Partner des Propagation Service Canada.Die beiden Partner betreiben den rund 205.000 Quadratmeter großenGewächshauskomplex für die Produktion von medizinischem Cannabis.AgraFlora wird über Farmako künftig seine EU-GMP-konformenCannabisprodukte aussteuern. EU-GMP-zertifizierte Cannabisproduktesind für den Import/Export und Verkauf in der Europäischen Unionzugelassen. AgraFlora hat eine erfolgreiche Bilanz bei der Schaffungvon Shareholder Value und verfolgt aktiv viele Möglichkeiteninnerhalb der Cannabis-Industrie. www.agraflora.com