Internationaler Erfahrungsaustausch auf der conhIT 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Das Rahmenprogramm der "International Networking Lounge powered byGTAI" auf der conhIT 2018 bietet Interessierten und internationalenBesuchern die perfekte Gelegenheit, sich zu den Herangehensweisenverschiedener Länder im Umgang mit der digitalen Transformation imGesundheitswesen auszutauschen.Was müssen internationale Anbieter von Healthcare IT-Lösungenbeachten, um im deutschen Markt Fuß zu fassen? Was kann das deutscheGesundheitssystem von anderen Ländern lernen, wenn es beispielsweiseum die Vernetzung des stationären und ambulanten Sektors geht? WelcheMarktchancen ergeben sich für deutsche Anbieter weltweit? Mit Fragenwie diesen beschäftigt sich die "International Networking Loungepowered by GTAI" auf der conhIT - Connecting Healthcare IT, die vom17. bis zum 19. April 2018 auf dem Berliner Messegelände stattfindet.Speziell für das internationale Publikum organisiert Germany Trade& Invest (GTAI), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes, anallen drei Messetagen die International Networking Lounge. Auf demProgramm stehen englischsprachige Sessions und Vorträge, unteranderem mit Best Practice-Beispielen aus verschiedenen Ländern.Dass Deutschland im internationalen Vergleich dabei durchaus vonseinen Nachbarn lernen könne, davon ist Dr. Thomas Berger,Geschäftsführer von Cerner Deutschland GmbH, einem der Goldpartnerder conhIT 2018, überzeugt: "In unserem Nachbarland Österreich hatman schon vor einiger Zeit Systementscheidungen getroffen, eineelektronische Gesundheitsakte (ELGA) etabliert und denflächendeckenden Austausch von Gesundheitsinformationen ermöglicht.Das sollte auch in Deutschland möglich sein, wurde aber noch nichtumgesetzt. Gefragt sind Lösungen, die erforderlicheStandardfunktionen umfassend abdecken und gleichzeitig durch offeneArchitektur und Anwendung von Standards einen durchgängigen Austauschmit spezialisierter Anwendungssoftware zulassen. Interoperabilitätist das Credo der Stunde." Sebastian Zilch, Geschäftsführer desBundesverbandes Gesundheits-IT - bvitg e.V., dem Veranstalter derconhIT, ergänzt: "Die Herausforderungen der digitalen Transformationsind in der ganzen Welt ähnlich. Die Zukunft einer vernetztenVersorgung liegt daher in der Kooperation auf europäischer Ebene unddarüber hinaus. Nur so können interoperable Lösung entstehen, dieMehrwerte in der Versorgung schaffen."Mit Blick auf den Markteintritt von ausländischen Unternehmensieht Julia Pietsch, Manager Digital health by GTAI, Deutschland aufeinem guten Weg: "Öffentliche Fördermittel unterstützen(ausländische) Investoren dabei, sich in Deutschland niederzulassen.Notwendige regulatorische Rahmbedingungen, die digitaleGesundheitsversorgung unter höchsten Anforderungen an den Schutz vonPatientendaten möglich machen sollen, werden derzeit noch geschaffen.Sobald die technischen und rechtlichen Voraussetzungen flächendeckendauch über einzelne Pilotprojekte hinaus gegeben sind, könneninnovative Unternehmen in Deutschland von vielseitigen Marktchancenprofierten."Ob IT-Sicherheit, elektronische Patientenakte oder Blockchain imGesundheitssektor: Auch der conhIT-Kongress hält interessanteVorträge für das internationale Publikum bereit. Sämtliche Sessionswerden simultan auf Englisch übersetzt bzw. finden in englischerSprache statt, wie beispielsweise Session 9 zum Thema "DigitalTransformation: Transforming Healthcare in Disruptive Times". Stetsim Fokus bei den Vorträgen, Workshops und Roundtables steht ein hoherPraxisbezug. Das gilt auch für die Exkursionen, die vom ClusterHealthCapital Berlin-Brandenburg organisiert werden und auf Deutschund auf Englisch stattfinden. Am ersten Messetag geht es zur BerlinerCharité und am zweiten Messetag steht ein Besuch desHasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam auf dem Programm.Über die conhIT - Connecting Healthcare ITDie conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, imManagement, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze undMedizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellenEntwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in derBranche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Alsintegrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie undNetworking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für dieBranche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom BundesverbandGesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare ITinitiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sichmit über 500 Ausstellern und rund 9.500 Besuchern zu Europaswichtigster Veranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt.Die conhIT wird vom Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V. inKooperation mit den Branchenverbänden GMDS (Deutsche Gesellschaft fürMedizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., BVMI(Berufsverband Medizinischer Informatiker) e.V. sowie unterinhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband derKrankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief InformationOfficers - Universitätsklinika) gestaltet.Weitere Informationen über Produkte, Themen, Veranstaltungen undTrends der Branche bietet das Health IT-Portal der bvitg ServiceGmbH, ein Tochterunternehmen des Bundesverbands Gesundheits-IT -bvitg e.V.: www.health-it-portal.de