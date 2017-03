München (ots) - In München hat die Deutsche Public RelationsGesellschaft e.V. (DPRG) gestern den Internationalen DeutschenPR-Preis in mehr als 20 Kategorien vergeben. Bei der Verleihung vormehr als 300 Gästen im Sofitel Bayerpost wurde derKommunikationsberater Frank Behrendt als "PR-Kopf des Jahres"ausgezeichnet. Die Jury unter ihrem neuen Vorsitzenden Prof. Dr.Peter Szyszka (Hochschule Hannover) würdigte insbesondere Behrendtskonstruktives und kollegiales Engagement für den Branchennachwuchsund betonte, dass dessen hohe Sichtbarkeit in den Medien und sozialenNetzwerken der Branche diene, weil sie nur auf der Grundlage einerausgewiesenen Professionalität und Expertise als Berufskommunikatorglaubhaft und authentisch sei. Erstmals war der Entscheidung indieser Kategorie eine branchenöffentliche Vorabstimmungvorausgegangen.In der Kategorie "Innovative Kommunikation" setzten sichfischerAppelt und Fork Unstable Media mit einerEmployer-Branding-Kampagne durch, die sich an Digital Influencerrichtete. Beim Junior Award gab es Nominierungen und Auszeichnungenfür kreative Kommunikationskonzepte des Nachwuchses, und mit demWissenschaftspreis der DPRG wurden Bachelor- und Master-Arbeitengewürdigt. Den größten Teil der Verleihung, durch die RBB-ModeratorSascha Hingst führte, nahmen Best-Practise-Cases ein. Zuvor hatteUnicepta zum zweiten Mal nach 2016 den Thought Leadership Awardverliehen. Preisträger in diesem Jahr ist die Telekom. Alle Gewinnerdes diesjährigen Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG findensich online unter www.pr-preis.de."Ein neuer Ort für die Verleihung, eine behutsame Verjüngung desAuftritts, inhaltlicher Mehrwert in einem neuen Rahmenprogramm miteiner Tour durch bekannte Unternehmen in München - all das passt zuunserem Anspruch, Nutzwert im Kreis engagierter Kolleginnen undKollegen zu stiften, die ihr Wissen miteinander teilen und sichvernetzen wollen", so DPRG-Präsident Norbert Minwegen. Wie alleAktivitäten im Netzwerk der DPRG lebe der PR-Preis vom Mitmachen,betonte Minwegen und dankte allen Einreichern dieser Saison.Mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG würdigt derBerufsverband seit Jahrzehnten die Macherinnen und Macher hintererfolgreichen Projekten in den verschiedensten Disziplinen derKommunikation. In dieser Saison wurden Wettbewerb und Verleihungerstmals vom Medienfachverlag Oberauer organisiert. DerInternationale Deutsche PR-Preis der DPRG 2017 wird unterstützt vonHauptsponsor news aktuell sowie von den Partnern Adidas Group, BASF,BMW Group, Bosch, Business Wire, Continental, Deutsche Bahn, DeutscheBank, Deutsche Post DHL Group, ING-DiBa, PR Career Center, SparkasseKöln-Bonn und Unicepta.Pressekontakt:Anna WellendorfMedienfachverlag Oberauer, Büro BerlinMail: anna.wellendorf@oberauer.comTelefon: 030 364 286 512Novalisstraße 10, 10115 BerlinOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell