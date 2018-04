Internationaler Deutscher PR-Preis der DPRG: 74 Best Cases und 21 Gewinner

München (ots) - In München hat die Deutsche Public RelationsGesellschaft e.V. (DPRG) am Donnerstag vergangener Woche denInternationalen Deutschen PR-Preis vergeben. Auf der Shortliststanden 74 Kampagnen, etwa ein Drittel mehr als im Vorjahr.Ausgezeichnet wurden insgesamt 21 Wettbewerbsbeiträge in den Feldern"Kommunikationsmanagement", "Kompetenzen", "Themen und Märkte" sowie"Maßnahmen und Instrumente". Der Preis in der Sonderkategorie"Kreative und innovative Kommunikation" ging an das Projekt"Elbphilharmonie: Die längste Ouvertüre aller Zeiten" von achtung!und Jung von Matt im Auftrag von Hamburg Marketing. Alle Gewinner desdiesjährigen Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG findensich online unter www.pr-preis.de.Ein Höhepunkt der Verleihung vor mehr als 300 Gästen im SofitelBayerpost war die Würdigung des im Februar überraschend verstorbenenUnternehmers und Kommunikationsberaters Ralf Hering. Dessenlangjähriger Weggefährte Egbert Deekeling hob Herings Vision undVerständnis von PR und Beratungsprozessen hervor. "DerEntwicklungsstand unserer Disziplin ist maßgeblich Ralf Hering undseinem Wirken zu verdanken", so Deekeling in seiner Ansprache: "dieVielfalt, die selbstverständliche Professionalität, die Anerkennungund Wertschätzung, die sich auch im großen Zulauf junger Menschenwiderspiegelt." Die 36-köpfige Jury, der auch Hering angehörte, hatteentschieden, die Prämierung eines "PR-Kopfes" in diesem Jahrauszusetzen, um Herings Lebenswerk angemessen posthum zu würdigen.Beim Junior Award, präsentiert von Voith, gab es Auszeichnungenfür Studierende und Young Pro-fessionals, die ihre kreativenKampagnenideen der Jury unmittelbar vor der Preisverleihungvorgestellt hatten. Gewonnen haben Melanie Raudszus und Marit Jensenvon JP KOM in der Kategorie Young Professionals sowie Jana Brockhausund Daniel Ziegele von der Universität Leipzig in der KategorieStudierende. Mit dem von der DPRG und Daimler gestiftetenWissenschaftspreis wurden Stephanie Senger (Universität Mainz) fürihre Master- und Luisa Maria Gigler (Hochschule der Medien Stuttgart)für ihre Bachelor-Arbeit gewürdigt. Durch den Abend führte derModerator Aljoscha Höhn.Mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis der DPRG würdigt derBerufsverband seit Jahrzehnten die Macherinnen und Macher hintererfolgreichen Projekten in den verschiedensten Disziplinen derKommunikation. Vorsitzender der Jury ist Prof. Dr. Peter Szyszka(Hochschule Hannover), die Organisation liegt beim Berliner Büro desMedienfachverlags Oberauer. Der PR-Preis wird unterstützt vonHauptsponsor news aktuell sowie von den Partnern Unicepta, AdidasGroup, Bosch, Continental, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Post DHLGroup, Sparkasse KölnBonn, Kommoguntia, Voith und Volkswagen.Pressekontakt:Anna WellendorfMedienfachverlag Oberauer, Büro BerlinMail: anna.wellendorf@oberauer.comTelefon: 030 364 286 512Novalisstraße 10, 10115 BerlinOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell